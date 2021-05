Loki passe aux sorties de mercredi sur Disney Plus

Marvel / Disney changent les choses pour la prochaine série Disney Plus, Loki. Il arrivera maintenant un peu plus tôt et fera ses débuts un nouveau jour de la semaine.

Si vous aviez hâte de regarder Loki le mois prochain, votre attente a été raccourcie de quelques jours. Marvel a annoncé que la série serait désormais diffusée le 9 juin (mercredi) et sortira ensuite chaque mercredi suivant:

De toute évidence, il s’agit d’un écart par rapport aux premières normales du vendredi qui WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver ont établi. Compte tenu de la richesse du nouveau contenu à venir sur le service de streaming, cependant, avec de nouveaux Guerres des étoiles montre aussi, il est logique pour eux de commencer à changer les choses. Quoi qu’il en soit, je suis toujours hyped.

«Loki» de Marvel Studios présente le dieu de la méchanceté alors qu’il sort de l’ombre de son frère dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de «Avengers: Endgame». Tom Hiddleston revient en tant que personnage principal, rejoint par Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. Kate Herron dirige «Loki» et Michael Waldron est le scénariste en chef.

Loki premiers sur 9 juin 2021.