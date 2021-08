Loki partage l’histoire réconfortante de Tom Hiddleston

Lorsque vous faites partie d’une franchise aussi grande que l’univers cinématographique de Marvel, c’est comme faire partie d’une nouvelle famille selon de nombreuses stars qui ont rejoint les rangs des héros de bandes dessinées. Quand il s’agit de choisir une personne qui semble toujours aller au-delà pour donner à ceux avec qui il travaille l’impression qu’ils font vraiment partie de la famille Marvel, alors c’est Tom Hiddleston. Pour ceux qui ont besoin de plus de preuves, Loki La cascadeuse Briana Darnell, qui a doublé pour Sophia Di Martino, a posté une histoire sur son Instagram sur la façon dont l’acteur de God of Mischief ressemble davantage au Dieu de la douceur et de la lumière dans la vraie vie.

Darnell a partagé l’histoire avec ses abonnés sur la façon dont Tom Hiddleston était sur place pour la calmer lorsqu’elle est devenue extrêmement paniquée sur le plateau. « En ajoutant à la pile d’histoires » @twhiddleston est un gentleman et un être humain gentil « , il m’a sans le savoir empêché une attaque de panique intense sur le plateau l’année dernière », a-t-elle déclaré. « Pendant le tournage de l’épisode 4, j’ai eu une poussée de lésion cérébrale. Je ne pouvais pas rester concentré et j’oubliais tout ce que @itssophiadimartino a fait pendant les répétitions. C’est devenu suffisamment grave pour que Tom intervienne pour me dire quoi faire et où aller. J’étais incroyablement gêné car je me targuais d’être bon dans mon travail, mais je ne me souvenais pas de la chorégraphie de base. » C’est à ce moment-là que Hiddleston a remarqué que Darnell ne s’en sortait pas bien avec le moment et n’a pas tardé à la saisir par les épaules et à tenter de la calmer avant qu’elle ne puisse trop s’énerver.

« Alors que mon anxiété interne devenait panique, Tom m’a soudainement pris par les épaules et s’est accroché pendant une minute avec un regard doux. J’ai réalisé plus tard que cela faisait en fait partie de la scène, donc c’était probablement juste Tom qui était dans le moment . Mais j’aime penser d’une manière ou d’une autre, inconsciemment, il a compris que j’avais besoin de réconfort à ce moment-là. Le toucher est mon style de communication/langage d’amour et pendant COVID, le toucher était particulièrement rare. Cette simple prise sur mes épaules et mes yeux gentils m’ont empêché de vaciller sur une crise de panique en pleurs jusqu’à un léger embarras, je pourrais alors me débarrasser et continuer à travailler. Je ne saurai jamais si Tom l’a fait exprès ou non, mais je lui en serai toujours reconnaissant. «

Peu importe que Hiddleston apparaisse devant ou hors caméra, lors de conventions ou d’interviews, ou même simplement dans la rue pour prendre un café, il semble toujours apporter un air de contentement calme à tout le monde autour de lui. Personne ne semblant avoir la moindre histoire de lui étant autre chose que la personne parfaite avec qui travailler, il semble presque qu’il ait été mal présenté comme le personnage anarchique de Marvel, mais d’un autre côté, il est difficile de voir quelqu’un d’autre incarner le rôle de la même manière.

La première saison de Loki est actuellement en streaming sur Disney +, avec les coulisses Loki épisode de Assemblé, en regardant la réalisation de l’épisode final. Pour le bien des fans de Marvel partout, nous espérons qu’une saison 2 de Loki est en magasin.

Sujets : Loki