Loki officiellement genderfluid : identité de genre confirmée dans le MCU

Dans le nouveau Série Loki embaucher les responsables des studios Marvel personnage extrêmement intéressant et complexe au point. le Dieu des blagues n’est pas qu’un figure moralement ambivalente, mais aussi le premier dans l’immensité du Univers cinématographique Marvel, les officiellement le genre fluide est.

Loki: l’antihéros du MCU est officiellement un fluide de genre

Ce fait est confirmé par une vidéo teaser récemment publiée qui a été publiée sur le site officiel Compte Twitter le spectacle était partagé. Dans le court clip est entre autres au début et à la fin un fichier de Autorité d’écart de temps pour voir ce que l’organisation a créé via Loki. Dans le sujet « sexe » (Genre) est « fluide ».

Cependant, ceci est lié pas sur la capacité de Loki, le sien changer de forme physique pouvoir. Par exemple, dans le passé MCU, nous l’avons vu comme Captain America, Odin et Thor. Au contraire, les créateurs ont confirmé quelque chose qui est connu des fans de bandes dessinées depuis plusieurs années. Il est clair dans le modèle depuis un certain temps que Loki en tant que personne de genre fluide.

Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Avec des changements de genre (ou dieux) fluides l’identité de genre sur une certaine période de temps ou dans certaines situations. ça doit être le genre pas forcément entre homme et femme commutateur, mais peut aussi, par exemple non binaire devenir.

Comme non binaire l’un à son tour désigne des personnes qui ne sont ni exclusivement masculines ni féminines et se situent ainsi entre l’ordre genré en deux parties (masculin et féminin).

Fluidité de genre rapporte ainsi pas sur le corps physique une personne, mais sur son identité de genre, qui est donc ne dépend pas des caractéristiques de genre est. Pour notre dieu des farces, peu importe dans quel corps il se trouve. Plus importante est son identité de genre, à laquelle l’apparence extérieure est simplement adaptée.

Loki dans les comics / © Marvel Comics

Le dieu des farces dans Marvel Comics

Pour les fans de bandes dessinées, comme mentionné précédemment, cette révélation n’est pas une surprise. Dans « Original Sin 5.5 », sorti en 2014, parle Odin, le père des dieux, à propos de ses enfants. Il mentionne également son fils (Thor), sa fille (Angela) « Mon enfant qui est les deux. » L’auteur du roman « Loki: Where Mischief Lies », Mackenzie Lee, a confirmé plus tard dans son travail que Loki à la fois fluide de genre et pansexuel est.

Donc, ce qui a été établi dans les bandes dessinées il y a des années est pour l’univers cinématographique Marvel un grand pas. Le cerveau du MCU, Kevin Feige, a confirmé il y a quelque temps son intention, l’univers du cinéma le rendre beaucoup plus diversifié à l’avenir à vouloir alors que c’était encore le cas au début du projet.

Loki dans un corps féminin et un corps masculin. / © Marvel Comics

Qui est la femme Loki ?

Exactement comme Marvel Studios maintenant aborder la fluidité de genre du caractère aimerait reste à voir. Il serait concevable qu’au cours de la série Dame Loki pourrait jouer un rôle, peut-être de Sophie Di Martino pourrait être joué car elle a été embauchée pour un rôle central dans le spectacle. En conséquence, ce serait un un choix évident, une déesse féminine des farces jouer.

Tenez-vous maintenant c’est un étape importante Pour la représentation LGBTQIA+ au sein du MCU. Les autres épisodes de « Loki » qui tous les mercredis à 9h00 exclusivement commencent à Disney Plus, ils promettent donc d’être extrêmement excitants pour plusieurs raisons.