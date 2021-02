Loki obtient une date de sortie estivale officielle sur Disney +

Maintenant, nous savons quand ça arrive. Loki a reçu une date de première officielle sur Disney +. Mettant en vedette Tom Hiddleston reprenant le rôle titulaire de l’univers cinématographique Marvel, la série est créée par l’écrivain en chef Michael Waldron avec Kate Herron en tant que réalisatrice. Avec l’émission actuellement en cours, Disney + vient de révéler que la nouvelle série originale de Marvel Studios commencera à être diffusée le 11 juin.

Loki, une série originale de Marvel Studios, commence à diffuser le 11 juin le #DisneyPlus. pic.twitter.com/KbTCI3fmmc – Disney + (@disneyplus) 24 février 2021

Avec Hiddleston en tête, Loki se déroule dans une chronologie alternative après les événements de Avengers: Fin de partie. La série reprend avec Loki emmené dans la mystérieuse organisation Time Variance Authority après avoir volé le Tesseract, et voyage dans le temps en modifiant l’histoire humaine en l’utilisant, finissant par être piégé dans son propre thriller policier. La co-vedette avec Hiddleston sera Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius, membre de la TVA, avec d’autres membres de la distribution, notamment Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Richard E. Grant et Wunmi Mosaku.

Ce mois-ci, il a été annoncé que la nouvelle série documentaire Assembled arriverait à Disney +. Chaque épisode emmènera les téléspectateurs dans les coulisses de nouveaux projets Marvel pour révéler comment ils ont été créés du point de vue des acteurs et de l’équipe. Après Loki conclut sa première saison sur le streamer, un nouvel épisode de Assemblé documenter la création de la série suivra sur Disney +.

Après avoir passé un an sans nouveaux films dans le MCU, WandaVision a lancé la phase quatre avec sa première sur Disney + le mois dernier. La série a été un succès instantané auprès des fans de Marvel et est depuis devenue l’émission la plus demandée au monde. Également mis après les événements de Avengers: Fin de partie, il met en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles respectifs de Wanda Maximoff et Vision. Le couple vit maintenant dans une réalité semblable à une sitcom remplie de tropes télévisés bien connus pour des raisons qui se déroulent au cours de l’émission.

Après WandaVision, la prochaine série MCU à arriver sera Le faucon et le soldat de l’hiver avec Anthony Mackie et Sebastian Stan de retour en tant que Sam Wilson et Bucky Barnes. La série met également en vedette Daniel Bruhl, Emily VanCamp et Wyatt Russell. Il reprend avec Sam et Bucky faisant équipe pour une aventure mondiale alors qu’ils affrontent le groupe anti-patriotisme appelé les Flag-Smashers en l’absence de Captain America. Le premier épisode devrait faire ses débuts sur Disney + le 19 mars. WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver aura un Assemblé première de l’épisode après la finale tombe.

Plusieurs autres spectacles Marvel sont également en préparation à Disney +. Cette année verra également les sorties de Mme Marvel et Oeil de faucon avec la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Autres titres attendus comme Chevalier de la lune, She-Hulket Ryan Coogler’s Wakanda des séries sont également en développement.

La première saison de Loki se composera de seulement six épisodes, mais il y en aura beaucoup plus d’où cela vient. Avant la première de la série, Disney a déjà commandé une deuxième saison. Tu peux regarder Loki lors de sa première le 11 juin 2021. Cette nouvelle nous vient de Disney + sur Twitter.

