Loki n’était à l’origine qu’une saison, tout comme WandaVision

Série Disney+ Loki s’est avéré être un autre énorme succès pour Marvel Studios, et grâce à cela, une deuxième saison a maintenant été confirmée. Alors que la première chronologie explorant l’aventure se prête facilement à d’autres histoires, la réalisatrice Kate Herron a révélé que ce n’était pas toujours le plan, avec Loki d’abord discuté comme une sortie unique similaire à un autre succès Disney + / Marvel, WandaVision.

« Quand j’ai commencé, il n’y avait pas de discussion sur la saison 2, exactement. C’était juste cette saison de Loki. Au fur et à mesure que nous approfondissions la production, tout le monde était très heureux, et il y a évidemment tellement de choses à explorer avec Loki. C’était comme si nous devions continuer l’histoire. Je pense donc que la fin du cliffhanger est arrivée plus tard dans le processus. »

Malheureusement, Herron a récemment confirmé qu’elle ne reviendrait pas pour Loki saison 2, le cinéaste prévoyant plutôt de regarder l’histoire se dérouler avec le reste du public. « Je lui ai tout donné – dans mon âme, dans mon cœur, tout », dit-elle. « Je suis tellement fier du travail que nous avons accompli. Et oui, j’apprécierai la saison 2 en tant que fan. »

Cela ne l’a pas empêchée de se demander quelle folie pourrait arriver Loki, Herron espérant que la deuxième saison explorera davantage le passé romantique du personnage principal, ajoutant que « nous avons ouvert la porte » pour que le personnage explore sa sexualité avec les hommes comme avec les femmes.

En dehors du dieu de la malice, Herron espère voir davantage la juge Ravonna Renslayer, jouée dans la première série par Gugu Mbatha-Raw, alors qu’elle part à la recherche de plus au-delà de la TVA. « Je l’aime », dit Herron. « Gugu avait toujours l’habitude de l’appeler une fille d’intérieur, ce qui me faisait rire, mais elle l’est. Elle est au bureau, mais elle était cette chasseuse de débile. Alors je me dis, d’accord, eh bien, où va son chemin ? »

Parallèlement à la deuxième saison qui avance avec Renslayer, Herron dit qu’elle apprécierait également si la saison 2 reculait, et plus de détails sur la trame de fond de Hunter B-15, joué par Wunmi Mosaku. « J’étais comme, nous ne devrions pas voir ses souvenirs », dit Herron. « C’est un personnage qui pensait avoir du pouvoir et se rend compte qu’il n’en a pas. C’était vraiment puissant de lui donner au moins un peu de pouvoir dans ce scénario. Les souvenirs sont privés. Ce sont les siens. » Elle marque une pause. « Aussi en tant que fan, je me dis : ‘Oh mon Dieu, qui est-elle ?!' »

Et, bien sûr, Herron veut que la saison 2 s’appuie sur la dynamique entre Loki et Sylvie, quelque chose qui s’est avéré être un élément extrêmement populaire de la première saison de la série.

« Et évidemment, tu sais, Loki et Sylvie ? Il est dans une réalité complètement différente. Que va-t-il lui arriver ? Comment va-t-il revenir ? Ou va-t-il revenir ? Et où est Sylvie ? Elle est toujours dans la Citadelle ? Et le multivers de tout ça. Que diable va-t-il se passer ?! »

Loki a maintenant été officiellement renouvelé pour une deuxième saison sur Disney +, l’annonce étant faite à mi-chemin du générique de fin de la dernière saison une grâce à une image du dossier de l’anti-héros populaire montré comme étant marqué d’un timbre révélateur en disant « Loki reviendra dans la saison 2. » La première saison acclamée par la critique de Loki est disponible pour regarder maintenant avec l’aimable autorisation de Disney +. Cela nous vient de Variety.