Loki montrera ses pouvoirs différemment

DISTRI'HORSE33 DOG VERN 100 ml - Pour le Chien et ses vers

Dog'Vern gérez différemment et naturellement les vers du chien : Le chiens tient dans ses gènes un instinct de chasseurs toujours à fouiner et à l'affût. Il n'hésite pas à manger une proie même déjà morte et parfois sa curiosité l'entraine à gouter un peu tout et n'importe quoi. Si vous avez d'autres animaux comme des chevaux, des moutons, des chèvres, il lui arrivera manger déjection. Les oeufs et les larves se trouvent également directement dans l'herbe et régulièrement votre chien mange des brins d'herbe. Toutes ces intéractions avec le milieu qui les entourent, les exposent fortement aux vers. La gestion des vers n'est donc pas à négliger. Pourquoi substituer un produit chimique par un complément alimentaire naturel? Le tube digestif de votre chien est un milieu sensible et peut être fragilisé selon son état de santé. Dans certains cas une molécule chimiqe pourrait être moins bien tolérée par l'organisme de votre chien. Le complément alimentaire pour chien tel que nous le proposons est une solution naturelle et adaptée à votre chien. Ces extraits de plantes sont choisit pour inciter le transit intestinale à pousser les vers vers la sortie. Dog'Vern une réponse naturelle à la gestion des vers du chien : Dog'Vern une alternative au vermifuge chimique 100 % naturel pour une bonne hygiène du tube digestif de votre chien. DH'33 Dog'Vern est un complement phytothérapique permettant de faire face aux vers intestinaux du chien : ascaris, ankylostomes, trichures, tenias, oxyures, candidas. Son action s'appuie sur des principes actifs naturels notamment : ail (allium sativum) armoise (artemisia vulgaris) courge semence (curcubita pepo) Avec ce complément alimentaire, vous n'aurez pas le tracas de la résistance des vers aux principes actifs. Ne possèdant pas de molécules vermicide (qui tue le vers) il n'y aura pas de développement de résistance sur les futurs générations de vers. Forme - Présentation : Liquide - à ajouter directement dans la gamelle de votre chien ou directement dans la gueule Distribuer 5 ml pour 10 kg de poids chez le chien à renouveler 8 jours plus tard. A distribuer 3 à 4 fois par an en fonction du mode vie de votre chien. Flacon de 100 ml - bouchon doseur Composition - Constituants analytiques : Sirop simple, Ail, Armoise, Courge Constituants analytiques : Cendres brutes : 4,50% Celluloses brutes : 0,30% Protéines brutes : 0,11% Matières grasses brutes : 0,08% Sodium : traces Méthionine : traces Lysine : traces