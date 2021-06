Loki marque le plus grand début original sur Disney +

Non content de devenir la plus grande émission télévisée Marvel de Disney +, le PDG de Disney, Bob Chapek, a confirmé que la série dérivée de God Of Mischief a surpassé toutes les autres versions originales pour arriver sur la plate-forme depuis son lancement il y a un peu plus d’un an. Cela signifie que l’épisode d’ouverture de Loki a été regardé par plus de personnes au cours de sa semaine d’ouverture que le film de scène Hamilton, le premier de Pixar Âme et même l’énorme Guerres des étoiles séries Le Mandalorien, et la semaine n’est même pas encore terminée. Considérant comment toutes les séries Marvel précédentes ont continué à gagner en popularité au cours de leur course, quel genre de chiffres LokiLe dernier épisode de ‘s recevra est à deviner.

Lorsque WandaVision arrivé sur Disney +, il a mis la barre pour la future sortie des autres séries annoncées de Marvel ». Bien qu’impressionnant à tous les niveaux, Le faucon et le soldat de l’hiver a rapidement pris la couronne de Scarlet Witch et a posé un gant pour le dernier de la série actuelle de spin-off d’action en direct ». Il était immédiatement clair lors de ses débuts mercredi dernier, que Loki allait facilement devenir le nouveau chouchou de la trilogie de séries Marvel, mais personne n’avait vraiment prévu jusqu’où ses ailes se déploieraient.

Alors que Marvel est sans aucun doute la plus grande préoccupation de Disney, il y a beaucoup d’autres gros canons dans son arsenal, et il n’a probablement jamais été tout à fait prévu que Loki réussirait à éclipser chacun d’entre eux, encore plus impressionnant compte tenu de la décision risquée de sortir de nouveaux épisodes de la série un mercredi plutôt que le créneau régulier du vendredi. Cependant, il semblerait que, comme l’a dit l’homme lui-même, le mercredi soit le nouveau vendredi, et le pari est plus que réussi.

Le retour de Tom Hiddleston en tant que Loki était également différent de ses prédécesseurs en ayant un écart plus long avant sa sortie. Le faucon et le soldat de l’hiver a commencé presque dès que WandaVision terminé, ce qui signifie que de nombreux fans de l’un ont été transportés directement dans le suivant. Loki eu une attente de six mois après le point culminant de Le faucon et le soldat de l’hiver, et certains craignaient que l’écart ne tue l’élan que Marvel construisait. Au lieu de cela, le retard n’a semblé qu’accroître la demande de LokiL’épisode d’ouverture de et la position des débuts en tant que meilleur acteur de Disney + en disent long sur la puissante machine que sont devenus Marvel Studios, rien de ce qui a été publié au cours de la dernière décennie n’a été autre chose qu’un succès fulgurant.

Alors que Marvel se prépare maintenant à lancer la phase quatre du MCU pour de vrai avec Veuve noire arrivant enfin dans les cinémas dans moins d’un mois, tous les yeux seront rivés sur ce film pour voir comment le Univers cinématographique Marvel se produit sur grand écran suite à la réouverture des cinémas à travers le monde. Avec une poignée de films dépassant la barre des 100 millions de dollars au box-office national, y compris celui de Disney Cruelle, l’attente de Veuve noire franchir cette étape en un temps record est maintenant encore plus élevé sachant que sa sortie coïncidera à peu près avec la finale de Loki. Bien que beaucoup pensaient que la bulle de Marvel pourrait éclater après la conclusion phénoménale de la Saga de l’infini, il semble que rien ne puisse être plus éloigné de la vérité. Loki diffuse de nouveaux épisodes tous les mercredis sur Disney+, tandis que Veuve noire arrive dans les cinémas du monde entier le 9 juillet.

Sujets : Loki, Disney Plus, Streaming