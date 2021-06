Loki manquerait Thor: Love and Thunder

Tom Hiddleston est au sommet de sa popularité, notamment avec la première de la série Loki au Disney+. Son personnage était mort aux mains de Thanos au Guerre de l’infini, mais l’ancienne ressource du voyage dans le temps plus la puissance mystérieuse du Tesseract ont assuré la continuité du Dieu de la tromperie et sa prochaine émission télévisée, où il sera arrêté par le Autorité de variation temporelle.

Dans ce contexte, merveille filme un projet d’une importance particulière pour Loki. Le quatrième volet de la série de Thor, intitulé Amour et tonnerre. La relation de Thor et Loki a été explorée en profondeur dans le Univers cinématographique Marvel. le Dieu de la tromperie est venu poignarder le Dieu du tonnerre tandis qu’à une autre occasion, il a donné sa vie pour Thor. Une relation très changeante.

Loki n’apparaîtra-t-il pas dans Thor : Love and Thunder ?







La vérité est que Hiddleston n’a pas été vu sur le tournage de Amour et tonnerre et les fans ont commencé à se demander si le mensonge Loki cela fera partie du film. L’acteur a déclaré : « Nous parlons des entrées de Thor comme des films sur la famille et l’opposition diamétrale entre les deux personnages ajouté à l’antagonisme qui existe entre eux. Peut-être que cela devrait être un livre fermé pour l’instant. Nous l’avons pas mal exploré. »

L’acteur a fermé la porte à la possibilité d’apparaître dans la prochaine entrée de Thor, qui aura de nombreux personnages de retour au MCU: Jane Foster et les Gardiens de la Galaxie, entre autres.

Dans un avenir proche, Hiddleston s’est engagé à 100% envers son personnage depuis merveille, grâce à la série Loki au Disney+. Il y aura sûrement une explication dans cette histoire qui clarifie la raison pour laquelle le Dieu de la tromperie il ne sera pas réuni avec son frère.

S’abonner à Disney+ pour profiter Loki et tout le contenu de merveille Sur la plateforme. Faites-le facilement ici. Qu’est-ce que tu attends?