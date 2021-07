Loki : Magie, Destruction et Reptiles (Revue du Ch. 5)

C’est doux-amer ça, à un épisode de la fin de la saison (et sans garantie de suite). « Loki » décide de présenter le meilleur épisode de tout ce que Marvel Studios a sorti sur Disney + jusqu’à présent. Le duo de la réalisatrice Kate Hedron et du scénariste Michael Waldron avait déjà démontré leur capacité à créer des environnements fascinants avec l’histoire du dieu du mensonge, mais cette semaine ils ont réussi à se dépasser.

Dès ses deux premiers épisodes, « Loki » contenait un fort sentiment qu’à tout moment, quelque chose de complètement inattendu pouvait arriver. Peut-être que la série essayait à peine de se présenter au public, mais cela donnait l’impression qu’il y avait quelque chose derrière qui tenait la sangle. Il ne serait pas déraisonnable de prétendre que cela a été publié depuis la première apparition de Sophia Di Martino en tant que Sylvie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Boys » lance une web-série en préparation de la saison 3

Depuis, on a vu Tom Hiddleston passer d’un récit claustrophobe et suffocant à une folle odyssée digne de celui qui, pendant un bref instant de sa carrière, a été le principal candidat pour devenir le showrunner de « Rick et Morty » (Waldron a rejeté l’offre pour commencer le développement de « Loki », une décision vraiment sage).

Dans « Journey to the Mystery », le cinquième épisode de la saison, Loki se retrouve dans un endroit au bord de l’existence même où tous ceux qui ont été éliminés par TVA attendent d’être dévorés par une grande nébulosité appelée Alioth, alors les multiples des variantes de Loki se retrouvent constamment en fuite.

C’est à ce stade que la série Marvel Studios, sans perdre le fil de son récit, nous permet de dévier même un bref instant et de nous offrir l’un des moments les plus fous auxquels notre protagoniste trompeur ait été confronté, qui après ces événements se prépare à affronter le véritable ennemi derrière cette folie spatio-temporelle.

Laissant de côté l’invasion du « Président Loki » (Hiddleston) et son coup d’Etat raté contre « Kid Loki » (Jack Veal), qui est vu par les autres variantes comme une sorte d’empereur après avoir tué Thor, la série nous montre présente un véritable moment d’angoisse à travers Richard E. Grant et son interprétation d’un « Old Man Loki », soulignant le chemin que le personnage aurait emprunté s’il avait réussi à fuir Thanos dans « Avengers: Infinity War ».

Richard E. Grant présente un monologue pitoyable dans lequel il raconte son exil sur une planète désertique, son envie de rendre visite à son frère à nouveau et comment cela l’a amené à se faire attraper par TVA. Cette fausse sécurité accordée par des siècles d’exil lui a fait comprendre qu’il est en réalité le « roi des parias ». Ce serait à travers le troisième acte de l’épisode dans lequel cette variante a eu l’occasion de se racheter, en vedette dans l’une des séquences les mieux accomplies de la série.

La présence d’un « Cayman Loki » ouvre une nouvelle discussion sur les limites auxquelles le personnage est soumis tout au long du multivers. Même à l’idée qu’il n’est qu’un alligator intelligent qui les trompe en leur faisant croire qu’il est un Loki, cela fait de lui la variante la plus pure de la vraie nature du dieu du mensonge.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Révéler la durée de la première saison de « The Last of Us » sur HBO

La relation entre Loki (le protagoniste) et Sylvie est à nouveau aussi importante qu’elle l’était dans l’épisode précédent. Hiddleston et De Martino présentent à nouveau un moment intime dans lequel l’affection romantique n’est pas nécessairement impliquée. Les deux sont des êtres solitaires qui craignent de se faire confiance face à la possibilité d’être trahis, ajoutant une vulnérabilité attrayante au spectateur.

« Loki » ne s’est peut-être pas avéré être le voyage constant entre des dimensions parallèles auquel de nombreux téléspectateurs s’attendaient, mais il a certainement montré que ses cinéastes se sont engagés dans une étude approfondie des personnages grâce à une déconstruction ingénieuse de sa personnalité. Le dernier épisode de la série arrivera sur Disney+ le mercredi 14 juillet.