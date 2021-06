Loki: le directeur révèle l’inspiration du design TVA

Après une longue attente, les fans de MCU ont enfin pu profiter de la première de « Loki » sur Disney +, une série dans laquelle le charismatique dieu de la tromperie interprété par Tom Hiddleston répète sa performance dans un nouveau voyage dans lequel son personnage, après les événements de « Avengers: Endgame », il intervient involontairement dans le cours naturel de sa chronologie.

« Loki » a présenté dans son premier épisode à la TVA (pour son acronyme en anglais, Temporal Variation Authority), une organisation interdimensionnelle qui garantit que chaque chronologie du multivers poursuit son cours établi et évite ainsi une guerre entre dimensions parallèles. .

L’un des aspects les plus intrigants et fascinants de « Loki » est le style visuel particulier utilisé par la production pour construire l’identité de la TVA en tant que force bureaucratique de portée non conventionnelle, quelque chose dont Kate Herron, réalisatrice et productrice exécutive de la série a a partagé quelques mots lors d’une récente conversation avec Comicbook.com.

« C’était un très gros défi, car c’est une organisation qui existe en dehors du temps et de l’espace », a commenté Herron, qui assure que certaines des bandes dessinées de Marvel Universe ont été consultées là où la TVA a une apparition et dont elles présentent les images à leurs bureaux. qui s’étendent à l’infini.

« C’est donc certainement quelque chose dont moi, mon concepteur de production et mon équipe d’effets visuels me suis beaucoup inspiré. Dans un sens, c’est presque comme une ville qui s’étend à l’infini, mais ce n’est pas vraiment une ville. C’est juste un bureau qui s’étend à l’infini. Je pense donc que nous nous sommes définitivement inspirés des bandes dessinées », a commenté Herron à propos de la série Marvel.

Kate Herron prétend être une grande fan de science-fiction, et qu’elle a volé des éléments de toutes sortes de sources, de « Blade Runner » à « Metropolis » ou « The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ». « J’ai grandi dans le sud-est de Londres, où il y a beaucoup d’architecture brutaliste autour. Ils ont tourné « The Clockwork Orange » près de chez moi.

Herron assure qu’il voulait créer des éléments visuels comme dans « Blade Runner », mais en les utilisant de manière héroïque. « Parce que les membres de TVA sont héroïques, et je voulais le montrer. »

La réalisatrice a également exprimé qu’elle souhaitait refléter sa propre expérience en tant qu’employée de bureau tout en la combinant avec ses propres intérêts personnels, tels que des ordinateurs similaires à ceux utilisés dans « Alien » ou des portes inspirées de « Dune ». « Loki » présente un nouvel épisode tous les mercredis sur Disney +.