Loki : Le compositeur de la série veut travailler pour ‘Star Wars’

Un mois à peine après sa première sur Disney +, « Loki » a réussi à devenir l’une des productions originales les plus réussies de la plateforme de streaming en ce qui concerne la phase 4 du MCU, les fans n’ont donc pas tardé à reconnaître le travail de la réalisatrice Kate. Herron, le scénariste en chef Michael Waldron (qui est aussi le créateur de la série) et la collaboration de Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur général du MCU.

L’un des éléments qui a le plus attiré l’attention des fans de « Loki » ces dernières semaines est sa bande originale remarquable, qui est la responsabilité de Natalie Holt. La compositrice britannique a une carrière relativement courte, « Loki » étant son premier projet de grande envergure, réussissant à créer son atmosphère particulière grâce à des choix instrumentaux peu orthodoxes pour une production Marvel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Doctor Who : « Invité spécial » attendu au panel Comic-Con

Comme l’épisode précédent, la finale de « Loki » comportera des morceaux mettant en vedette un chœur de plus de 32 voix, il est donc prévu qu’il s’agisse de l’une des bandes originales les plus ambitieuses jamais présentées dans une production MCU.

Il est clair que la participation de Natalie Holt à « Loki » n’est pas passée inaperçue auprès des fans d’une autre des grandes propriétés de Disney : Star Wars. Un fan de la franchise a exprimé le désir d’entendre le travail de Holt dans une production de la saga galactique, quelque chose que le compositeur a pris dans le bon sens, répondant avec beaucoup d’enthousiasme « Oh mon Dieu, oui s’il vous plaît! »

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Witcher : Henry Cavill explique comment sa voix émerge dans la série

La franchise Star Wars a été musicalement influencée par le travail exceptionnel de John Williams, qui a composé la bande originale des neuf épisodes qui composent la « Skywalker Saga ». Cependant, son expansion via la télévision et le streaming (ainsi que certaines retombées) a conduit Lucasfilm à se tourner vers d’autres talents supplémentaires, certains du même MCU.

Après avoir fait la bande originale de « Doctor Strange », Michael Giachino a travaillé sur « Rogue One: A Star Wars Story » en 2016. Ludwig Göransson est passé de « Black Panther » à celui de compositeur de « The Mandalorian », étant l’un des exemples les plus notables d’évolution musicale au sein de la franchise lointaine, très lointaine de la galaxie.