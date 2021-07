« Loki »: L’amour dans les temps chaotiques (Revue du chapitre 4)

Juste au moment où l’on pensait que « Loki » ne pouvait pas offrir plus de surprises, le nouvel épisode de la série, qui est déjà disponible sur Disney +, a donné une tournure complète à ce qui vise à devenir la meilleure série que Marvel Studios aurait pu sortir en Phase 4 du MCU, présentant enfin ce que beaucoup espéraient voir depuis le début : une histoire qui parvient à rester sur le bord du siège.

L’histoire construite par Michael Waldron dans ses deux premiers épisodes en était une qui mijotait (peut-être trop lentement pour son propre bien). Dès le troisième épisode, avec la bonne introduction de Sylvie et son alliance initialement forcée avec Loki, Waldron a offert à la réalisatrice Kate Harron l’occasion idéale de montrer ses compétences derrière la caméra avec des séquences d’action rapides.

Pour être honnête, « The Nexus Event », le titre donné au quatrième épisode de la série, offre une expérience unique en son genre que l’équipe créative derrière la production a présentée. Un qui à la fin, nous fait seulement penser « Comment diable allons-nous attendre une semaine pour voir le prochain épisode de ‘Loki’ ? «

Commençons par la révélation de Sylvie (Sophia Di Martino) dans l’épisode précédent ; Oui, tous les travailleurs de TVA sont en fait des variantes qui ont été arrachées à leurs réalités respectives, ce qui a finalement déclenché les rébellions de Mobius (Owen Wilson) et du B-15 Huntress (Wunmi Mosaku).

On sait maintenant que Sylvie est en fuite de TVA depuis qu’elle est enfant. Ses crimes contre la Ligne temporelle sacrée renvoient au simple fait que cette variante est une femme, un message qui peut sembler avoir été un chausse-pied mais qui, au final, présente une volonté solide à travers l’interprétation de Di. Martino, qui peu à peu a révélé la vulnérabilité de son personnage.

Cette révélation mène également à l’un des moments les plus intimes et les plus honnêtes de la performance de Tom Hiddleston dans toute son implication au sein du MCU. Ce lien pur entre des variantes qui sont sur le point de faire face à la mort est ce qui crée « l’événement de lien » qui donne son titre à l’épisode de cette semaine, après avoir établi que perdre constamment n’est pas ce qui fait d’eux Loki, mais leur capacité à survivre.

Encore une fois, nous explorons le passé de Loki à travers l’une de ses singeries contre Lady Sif (à nouveau jouée par Jaimie Alexander), qui dans une boucle temporelle TVA apparaît encore et encore pour frapper notre protagoniste, se rappelant à quel point « pathétique et solitaire » Que ce sera pour toujours, quelque chose qui finit par énerver ses sens et le forcer à s’avouer coupable de l’attentat contre la TVA.Loki a-t-il vraiment des sentiments pour Sylvie ? Est-ce cette union tordue entre les variantes qui provoque le grand « événement de connexion » ? Après tout, tomber amoureux de soi-même serait attendu de quelqu’un d’aussi narcissique.

Michael Waldron et Kate Herron semblent avoir enfin préparé le MCU pour la phase 4 afin d’entrer pleinement dans le problème du multivers. Comment Mobius, le chasseur de B-15 et les autres employés de TVA sauront-ils qu’ils étaient autrefois des variantes arrachées à leur propre réalité ? Surtout si l’on tient compte du fait que les « Gardiens du temps » sont des marionnettes que quelqu’un d’autre a fait sortir de l’ombre.

Il est très peu probable que les fans puissent s’habituer à l’idée de regarder Loki constamment mourir à l’écran. Après avoir été « élagué », il s’avère que cela ne signifie pas la mort définitive en termes de TVA. Le personnage de Hiddleston (du moins celui que nous suivons depuis le début de la série) s’est réveillé dans un endroit étrange où il est accompagné d’un étrange gang de variantes.

Que sait Ravonna de la vraie nature de TVA ? Sylvie pourra-t-elle retrouver sa liberté sans interférer avec la « sainte chronologie » ? Pourquoi y a-t-il un crocodile Loki à côté du groupe de variantes ? Il semble qu’il faudra attendre une semaine entière avant que Marvel Studios puisse nous proposer des réponses claires.