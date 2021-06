Loki : Jonathan Majors dément les rumeurs sur le camée de Kang

L’arrivée de « Loki » sur Disney+ a déclenché quelques rumeurs sur la présence de Jonathan Majors dans le MCU. La star de la série HBO « Lovecraft Country » a été confirmée l’année dernière pour jouer « Kang the Conqueror » dans le film « Ant-Man and The Wasp: Quantumania ». En raison des liens que le film entretient avec les nouvelles aventures de l’Asgardien, certains fans suggèrent que Mayors pourrait participer à la série en streaming.

Ces rumeurs prendraient plus de force au moment où « Loki » confirmait l’existence du multivers dans le MCU, reliant la série à la suite tant attendue de « Doctor Strange ». Cependant, Majors nie avoir participé au programme malgré le fait que l’image de Kang soit présentée comme l’un des « Seigneurs du temps » qui protègent la « Chronologie sacrée ».

La participation des Majors à « Lovecraft Country » lui a valu une grande popularité auprès du grand public. Lors d’une récente conversation avec Variety, l’acteur a été interrogé sur son travail dans la production de HBO et sur les prochaines étapes de sa carrière, y compris son rôle à venir dans le MCU.

Au moment où il a été interrogé sur les rumeurs de fans suggérant la présence de Kang dans la série « Loki », Jonathan Majors a catégoriquement démenti ces déclarations, notant « Je n’ai aucune idée de ce dont vous parlez ».

Kang le Conquérant est l’un des ennemis les plus puissants qu’un héros (ou méchant) de l’univers Marvel Comics ait jamais affronté. Sous les pseudonymes d’« Immortus » ou de « Rama-Tut », Kang est un être qui, grâce à une technologie extrêmement avancée, a réussi à se positionner comme le chef suprême de l’univers dans un futur très lointain.

Malgré le grand secret avec lequel Marvel Studios gère chacune de ses productions (sous la possibilité de mentir), la vérité est qu’à l’époque où Jonathan Majors a été embauché pour faire partie du nouvel opus de « Ant-Man », » Loki » était déjà en plein développement (même si la série avait son tournage interrompu en raison de la pandémie), ce qui réduirait l’éventuelle apparition de Kang dans la série à une simple rumeur.