Loki et la chronologie sacrée : tout peut-il être corrigé ?

Lorsque Loki ramassé le Tesseract dans Avengers : Fin de partie, cela posait une question majeure sur l’esthétique du voyage dans le temps des frères Russo. La disparition soudaine de Loki a déconcerté de nombreux fans, qui étaient encore plus confus quant à ce que Steve Rogers avait vraiment fait en rendant les pierres. Heureusement, Kevin Feige, l’homme qui surveille tous les événements de l’univers cinématographique Marvel, a annoncé au San Diego Comic-Con 2019 que la scène en question était destinée à donner à Loki son propre thriller policier. Et tout serait répondu.

Puis, il y a quelques mois, le trailer officiel de la série Loki a été lancé, ce qui a explicitement confirmé que la tentative de Loki de s’échapper avec le Tesseract avait créé des réalités de branche (de la même manière que The Ancient One avait averti Bruce Banner avant de lui prêter la pierre du temps). Maintenant, Loki doit aider l’Autorité de la variation temporelle, les gardiens de la chronologie sacrée, à la réparer. Cependant, ce n’est pas ce que le premier épisode indique. Ainsi est Loki pas vraiment à propos du dieu de la malice qui répare son propre gâchis? Si nous jugeons quelque chose à la fin du deuxième épisode, c’est qu’il a considérablement aggravé les choses.

Le premier épisode commence dès le moment en 2012, lorsque Loki s’est échappé avec le Tesseract. Cela a été causé par une mauvaise tentative de voler le Tesseract par Scott Lang et Tony Stark à partir de 2023. L’évasion soudaine fait atterrir Loki quelque part au milieu du désert de Gobi. Et puis, la première de la série ne perd pas de temps à présenter la Time Variance Authority, car Hunter B-15 arrête Loki pour violation de séquence provoquant une faille dans la chronologie sacrée.

Alors que les chasseurs attrapent Loki et retournent au siège de TVA par des passerelles magiques, Hunter B-15 ordonne à son subordonné de réinitialiser la chronologie. Le subordonné place alors quelque chose qui ressemble à un dispositif de chronométrage contenant un élément bleu. Il active l’appareil, qui commence à converger vers son extrémité arrière comme s’il était pressé. La séquence passe ensuite à Loki qui est ensuite poussé à travers la passerelle vers le siège de TVA. Ce n’est pas vraiment montré à l’écran ce que réinitialiser les frais vraiment fait. Cependant, peu de temps après, Miss Minutes l’explique en partie.

Lorsque Loki est envoyé dans la salle du jugement, on lui montre une description animée de ce que la TVA, en tant qu’organisation, représente. La narratrice, Miss Minutes, raconte comment la TVA a été formée par les Chronométreurs pour surveiller l’écoulement du temps et empêcher toute entité de le déformer. La narration suggère que TVA surveille les moindres détails tels que le retard au travail au cas où il y aurait une chance que l’action puisse s’étendre sur un nouveau calendrier. Elle le décrit comme un événement Nexus. Comme nous le voyons à la fin de l’épisode 2, plusieurs événements Nexus se produisent en même temps, et cela semble presque impossible à corriger. Et met également en place l’idée d’un multivers Marvel, qui sera exploré plus en détail dans Docteur étrange 2 et Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Dans le premier épisode, Miss Minutes explique en outre comment les agents de TVA interfèrent et prennent n’importe quel rifteur, qu’ils appellent finalement, Variantes, les appréhendant. Ils sont remplacés par la variante d’origine en réinitialisant la chronologie. La description dégage Le bureau d’ajustement vibrations, mais cette histoire animée montre comment les charges de réinitialisation ramènent tout le reste sur la bonne voie et ramènent les événements à leur ordre chronologique d’origine. Puisque la variante qui a brisé la chronologie n’a pas sa place dans son monde, il doit être élagué/détruit. Maintenant, que se passe-t-il après les événements de l’épisode deux ? Réparer un événement Nexus semble être une tâche facile pour la TVA, mais qu’en est-il de plusieurs succursales en même temps ?

Pour en revenir à la première séquence, Hunter B-15 s’est assuré que la charge de réinitialisation était activée avant de retourner au TVA. Cela implique que la faille causée par Loki en s’échappant par le portail et en volant le Tesseract est déjà corrigée dans le premier épisode. Et cela est encore plus validé lorsque l’agent Mobius empêche la TVA de l’élaguer et demande à Loki de surveiller sa vie antérieure.

Loki se rend compte qu’il n’y a aucun moyen pour lui de revenir dans sa chronologie, parce que, probablement, il a déjà été remplacé comme l’a expliqué Miss Minutes. De plus, l’agent Mobius l’engage non pas vraiment pour réparer son propre gâchis, mais pour appréhender une variante fugitive tuant TVA’a Minutemen. Les remorques ont indiqué que Loki consisterait à corriger l’écart de calendrier par rapport à Avengers : Fin de partie. Il est clair qu’il y a tellement plus en jeu.

Il est trop tôt pour vraiment tirer une conclusion, mais la fin de l’épisode 2 soulève de nombreuses questions. Même si Loki est en train de gâcher Avengers : Fin de partie a été corrigé en réinitialisant la charge, cela ne causerait-il pas un changement supplémentaire dans la façon dont les événements de Fin du jeu s’est avéré? Ou qui est la variante fugitive ? L’agent Mobius a en fait donné un détail très discutable et déroutant concernant cet aspect, mais il n’y a rien à confirmer ou même à mettre la main sur la suite. Loki.

Après tout, le temps lui-même est un mystère pour la TVA car il fonctionne différemment partout. De plus, on ne sait jamais à quel point la TVA est vraiment puissante car, dans les bandes dessinées, la TVA n’est pas vraiment aussi formidable que Loki le pense. Néanmoins, nous avons encore quatre épisodes à parcourir et regarder ce que Loki et sa prochaine expérience de thriller policier avec Mobius va s’effondrer.

Les deux premiers épisodes de Loki sont actuellement diffusés sur Disney+. Il sera suivi de cinq autres épisodes hebdomadaires, qui seront diffusés tous les mercredis. L’émission met en vedette Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Sophia Di Martino, Richard E. Grant et Tara Strong (en tant que Miss Minutes).

Sujets : Loki