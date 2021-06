Loki est presque devenu un One-Shot Marvel bien avant la série Disney +

Après sept longs jours depuis la première, Loki se prépare à lancer son deuxième épisode ce soir sur Disney + et continuera de semer le chaos dans la chronologie actuelle du MCU. Le studio s’était depuis préparé avec des tournées de presse virtuelles, des communiqués de marchandises et des clips teaser de l’émission pour la promouvoir et valider l’acclamation et la réponse précédentes que l’émission a reçues.

Nous sommes tous bien conscients que le petit passage de Loki dans Avengers : Fin de partie a bouleversé l’écoulement du temps après la variante 2012 du personnage, celle que nous avons vue dans Les Vengeurs (2012), a pris le Tesseract et s’est évadé. Oui, Captain America a remis toutes les autres pierres à sa place, bouclant toutes les boucles, mais le tesseract qu’il a remis datait des années 1970, que lui et Stark ont ​​volé après que Loki ait décollé avec celui de 2012. En conséquence, Loki a ouvert des branches de nombreuses réalités alternatives que l’Autorité de la variation temporelle doit corriger avec l’aide improbable du dieu de la malice lui-même.

Maintenant, la bande-annonce a littéralement bouleversé le public avec l’idée qu’un méchant du populaire Marvel Cinematic Universe obtient sa propre série de thrillers. Regarder Loki traverser plusieurs chronologies, villes dystopiques et son départ emblématique à mi-vol de style DB Cooper via Bifrost étaient quelques-uns des moments fous que tout le monde attend pour comprendre et se connecter avec la série globale. On sait assez peu de choses sur l’intrigue qui se poursuivra dans les prochains épisodes, mais nous devrions être heureux d’avoir jamais eu une série entière centrée sur le méchant le plus sympathique de tous les temps en premier lieu.

Lors d’une récente conférence virtuelle avec l’acteur Tom Hiddleston et d’autres producteurs exécutifs de la série, le CCO de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé un détail surprenant concernant la conceptualisation de la série Disney+. Lorsqu’on leur a demandé comment les créateurs ont équilibré les chronologies de l’émission, cela augmente le concept de voyage dans le temps introduit pour la première fois dans Fin du jeu, Feige a révélé un plan vieux de dix ans que Marvel Studios avait initialement pensé concernant Loki. Feige a révélé comment Marvel prévoyait de faire un court métrage autour du personnage se déroulant à l’époque des années 70.

« Au début, c’était une sorte de fruit à portée de main… Il y a [were] idées pour un court métrage remontant à près d’une décennie pour Loki qui dirigeait un Studio 54 dans les années 70. Je pense que nous avions un concept art de lui sur un cheval. Heureusement, grâce à Michael et Kate, l’histoire est devenue plus intéressante que ça. »

Il y a dix ans, Marvel a commencé avec une série de courts métrages qu’il a appelés One-Shot. Les Marvel One-Shots n’étaient à l’époque que du matériel promotionnel pour les éditions DVD et Blu-Ray. Les courts métrages visaient essentiellement à rendre le nouveau MCU beaucoup plus grand, donnant aux fans la première idée que ce que Marvel Studios créait était une réalité réelle (virtuellement réelle) dans laquelle les gens peuvent vivre et se connecter. Par example, Le consultanta montré comment le camée de Downey dans L’incroyable Hulkpris en compte dans la tradition globale du MCU.

Loki était censé faire partie de cette même série, mais l’idée n’a peut-être pas fonctionné à l’époque. Après tout, faire en sorte que Loki dirige une boîte de nuit dans les années 70 à l’époque où MCU n’était même pas dans la phase II ne se serait pas vraiment installé avec le public. Mais maintenant, après tout ce qui s’est passé dans le MCU, avec toutes sortes de sorcellerie et de choses qui modifient le temps, avoir un tel concept (maintenant heureusement transformé en série) est tout simplement passionnant.

Marvel Studios n’a pas produit de One-Shot depuis le versement de 2015 Salut le roi, qui a servi d’épilogue à Iron Man 3, et a confirmé l’existence de Mandarin et de l’organisation Ten Rings. Fait intéressant, les deux figureront éventuellement dans le prochain film MCU, Shang-Chi et la légende des dix anneaux à venir plus tard cette année.

Loki va finir par devenir très fou. Le spectacle semble prometteur et apportera un nouveau jour au MCU. Il y a des spéculations qui Loki présentera le concept Multiverse avant Docteur Strange dans le multivers de la folie arrive. Plus tôt, Loki devait se rattacher à la Docteur étrange suite, cependant, depuis que Feige a annoncé le lien entre les deux, lui et les autres producteurs exécutifs n’en ont jamais parlé.

Il est soit possible que le lien entre le spectacle et Docteur étrange 2 a été coupé, ou Loki prévoit de nous surprendre avec un gros caméo, probablement de Benedict Cumberbatch. Maintenant, seul le temps pourrait dire comment le personnage lui-même, qui est mort (tué par Thanos dans Guerre de l’infini) dans la chronologie principale du MCU prendra en compte l’avenir de la franchise.

Loki a été présenté en première sur Disney + en tant que troisième volet de Marvel Cinematic Universe Phase Four, le mercredi 9 juin 2021. Loki sera une mini-série en six parties sans saison 2 actuellement en cours de développement. L’émission met en vedette Tom Hiddleston (qui a également produit l’émission), Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino et Richard E. Grant. Cette nouvelle provient de TheDirect.com.

Sujets : Loki