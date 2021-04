Loki est le premier thriller criminel du MCU taquine le patron de Marvel Kevin Feige

L’une des offres les plus inattendues de la première liste d’émissions du MCU sur Disney + est une mini-série centrée sur Loki, le dieu filou, joué par Tom Hiddleston. Non seulement le personnage a agi en tant que méchant pendant une grande partie de la course du MCU, mais il est également mort aux mains de Thanos en Avengers: guerre à l’infini. Maintenant, Loki est sur le point de rencontrer une nouvelle série de problèmes dans un cadre inattendu. En parlant de leurs émissions sur Disney +, le showrunner du MCU Kevin Feige a laissé entendre que les événements de Loki jouera comme un « thriller policier ».

« [WandaVision] est probablement le niveau le plus manifeste – noir et blanc, format d’image à l’ancienne – mais je pense que chaque émission sur laquelle nous travaillons concerne des balançoires créatives à la fois pour Marvel Studios, le MCU et la télévision. Je suis donc très enthousiasmé par ce que nous avons déjà montré sur Falcon et The Winter Solider – c’est une série de copains d’action épique à très grande échelle qui nous passionne. Loki, nous n’avons pas beaucoup parlé, mais il est curieusement différent et je pense que nous l’avons appelé un « thriller policier » – ce à quoi vous ne penseriez pas nécessairement quand il s’agissait de Loki. «

Les précédentes sorties de Loki dans le MCU ont pris la forme d’une aventure fantastique. Le gars est un extraterrestre divin littéral qui possède un vaste éventail de pouvoirs qui le rendent plus puissant que la plupart des autres personnages du MCU. Les thrillers criminels impliquent généralement un protagoniste confronté à une menace trop lourde à gérer.

Il est difficile d’imaginer ce qu’une telle menace pourrait être pour Loki au-delà de Thanos et Thor. Mais dans une interview précédente, Tom Hiddleston avait laissé entendre que dans la mini-série à venir, Loki se heurterait à une organisation, appelée TVA, qui possède un pouvoir bien au-delà même du Dieu du mal.

« La bande-annonce [for the series] montre un face-à-face avec la Time Variance Authority. La TVA. Une organisation qui régit l’ordre du temps. Assez grande institution. Responsabilité substantielle de s’assurer que le temps se déroule selon des lignes prédéterminées. Vous avez donc une institution qui représente l’ordre et un personnage qui représente le chaos. C’est là que commence le drame. «

Dans Marvel Comics, la Time Variance Authority a été formée dans un avenir lointain et supervise le déroulement correct de divers calendriers à travers le multivers à l’aide de la technologie du voyage dans le temps. De toute évidence, leur influence est si puissante que même Loki est impuissant face à leur volonté, comme on peut le voir dans les bandes-annonces de son émission en mission pour la TVA qui le mènent à différents moments dans le temps.

L’arrivée de la TVA met également en place l’entrée du maître du temps Kang le Conquérant, un méchant immensément puissant qui aurait longtemps été le nouveau « Thanos » du MCU. Il ne serait pas trop exagéré d’imaginer que Kang soit présenté dans un bref caméo dans Loki, avant de l’installer comme le prochain Big Bad de la franchise.

Loki stars Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. La série arrive le vendredi 11 juin sur Disney +. Cette nouvelle est apparue pour la première fois à IMDB.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming