Loki est arrêté dans de nouvelles images de sa prochaine série

SA1NT T SHIRT SPEED BLURR-SA1NT

Caractéristiques Techniques :Toute nouvelle série limitée de t-shirts imprimés exclusifs conçus à partir de zéro à l'atelier SA1NT à Fitzroy, Melbourne. Léger, 100% coton et un bloc slim fit. Pas de retenue ... nous portons, lavons et testons ces t-shirts encore et encore. Le résultat est, main dans la main, la qualité SA1NT.