Loki episode 6 : les références MCU dans l’épisode final de la série

Le dernier épisode de Loki trouvez le Dieu de la tromperie près de Sylvie à la fin des temps où ils découvrent que le véritable gardien de la chronologie est Kang le Conquérant. Il leur révèle qu’il est nécessaire de contrôler le temps pour éviter une guerre entre les différentes réalités, ce qui s’est déjà produit dans le passé. Les variantes de ce personnage semblent vraiment terrifiantes d’après ce qu’il a dit dans sa conversation avec Loki et Sylvie.

Loki le croit et Sylvie non. Une référence importante : Alioth. La créature est la clé de Kang ont réussi à contrôler le temps grâce à TVA. Il y a aussi un endroit pour qu’ils en parlent Les gardiens du temps. Ils n’ont jamais existé. Kang était toujours derrière tout !

Les références dans l’épisode final de Loki







« Celui qui reste », tel que présenté Minutes manquées, renvoie également à d’autres faits bien connus des adeptes de la Univers cinématographique Marvel. La Bataille de New York et des Avengers font partie du discours que le personnage utilise pour convaincre Loki. Il mentionne également le nom de Thanos et la possibilité de tuer le Titan fou. « Voulez-vous le Gant de l’Infini? Vous l’avez. ¿Le trône d’Asgard? Aussi« .

La série était en avance sur des films comme Docteur Strange dans le multivers de la folie Oui Spider-Man : Pas de chemin à la maison en présentant le concept de multivers dans le MCU Et, comme le montre l’épisode final, la chronologie est totalement séparée en branches qui présenteront des variantes divergentes de personnages connus.

La fin de l’épisode trouve le Dieu de la tromperie dans les bureaux de la TVA, mais Mobius ne le reconnaît pas. C’est une réalité différente. Ensuite, Loki voir une statue de Kang le Conquérant. Le méchant a un look similaire à celui des comics. Est-ce la version du personnage qui participera à Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie?

Loki est la série de Disney+ qui a le plus d’impact sur le MCU Phase 4. Les différentes chronologies signifient des variantes de personnages bien connus et il y a déjà un gagnant dans le public qui veut voir ces versions alternatives se croiser : Homme araignée. Les actions de Loki et Sylvie sera la principale raison de la SpiderVerse? Il faudra attendre…

