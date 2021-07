loki episode 5, date et heure de sortie

L’avant-dernier mercredi de Loki episode 5 approche !

La série Marvel sur Disney+ s’apprête à lancer son cinquième épisode sur la plateforme et Il promet d’être électrisant car il entrera dans des moments culminants.

Si vous ne voulez pas manquer une seconde de l’episode de Loki episode 5, notez à quelle heure il ouvre dans votre pays.

L’intrigue de la série mettant en vedette Tom Hiddleston se dirige vers ses scènes finales avec les deux derniers chapitres à paraître. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse et plus après une quatrième sortie qui a laissé de grands doutes. Parmi les principaux figurent la localisation de Loki et la véritable identité des Gardiens du temps.

Bande-annonce de l’épisode 5 de Loki sur Disney +

L’épisode 5 de Loki a un aperçu officiel et un fait clé sur l’avenir du Dieu de la tromperie se dégage de lui: survivra après avoir été « élagué » par Ravonna. La scène post-crédits a clairement montré qu’il est toujours en vie, mais la bande-annonce a également montré que Morbius est en retard sur ses traces.

Loki, de plus en plus incontournable

L’émission Marvel est l’un des plus gros succès de Disney+ depuis son existence. Selon un rapport du Los Angeles Times avec des données de Parrot Analytics, « Loki était 89,9 fois plus demandé que la moyenne des séries télévisées mondiales, ce qui en fait l’émission la plus demandée au monde. ».

Les théories, les mystères et les inconnues sont essentiels pour rendre Loki de plus en plus viral.

À quelle heure sort l’épisode 6 de Loki sur Disney + ?

Le cinquième volet de la série à succès arrivera sur Disney + le mercredi 7 juillet aux heures suivantes :

France sur Disney plus des 9H du matin

l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, le Chili et le Brésil à 5:00 DU MATIN

le Mexique à 02H00

le Pérou, l’Équateur et la Colombie à 03H00

le Venezuela et la Bolivie à 4H00 DU MATIN

États-Unis 102h00 (PT) – 03h00 (HE)

Pour être le premier à voir Loki ou n’importe quel contenu Marvel, abonnez-vous à Disney +. Si vous n’avez pas encore le service, utilisez ce clic pour le faire maintenant.