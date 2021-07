Loki Episode 5 a un camée Chris Hemsworth que presque tout le monde a manqué

Il s’avère que Chris Hemsworth est apparu dans l’épisode de la semaine dernière de Loki quoique, dans un très petit rôle. Apparemment, il a joué la grenouille piégée dans le petit pot. De nombreux fans l’ont raté, mais selon la réalisatrice Kate Herron, la grenouille est exprimée par nul autre que Chris Hemsworth lui-même.

Frog Thor ou Throg luttait pour s’échapper d’un bocal en verre, tandis que les Lokis descendaient d’un sous-sol. Le tir a également donné un aperçu du marteau de Thor, Mjolnir. Épisode 5 de Loki est salué comme le meilleur à ce jour par de nombreux fans, et à certains égards, il l’est vraiment. Plein d’action et de bon développement de personnage, l’épisode était une explosion. Loki la réalisatrice Kate Herron a rejoint Pour tous les nerds pour une interview, où elle a dévoilé le camée secret de Hemsworth. Tout en déclarant ses œufs de Pâques préférés de l’épisode, Herron a déclaré :

« Throg, évidemment, le faire entrer. Nous avons enregistré Chris Hemsworth pour ça, d’ailleurs. Nous l’avons enregistré pour cela. Sa voix va ‘Ahhh!’ C’est un tout nouvel enregistrement. Non recyclé. Il a enregistré ça. »

De même que Thor, l’épisode 5 de Loki présentait de nombreux œufs de Pâques et des références aux bandes dessinées Marvel, l’hélicoptère de Thanos et le casque de Yellowjacket étant l’un d’entre eux. Diverses théories de fans ont circulé sur Internet, en particulier sur le casque du méchant Ant-Man, selon lesquelles la Time Variance Authority ou TVA existe dans le domaine quantique.

Plusieurs variantes de Loki figuraient également dans l’épisode, qui, comme le Loki de Tom Hiddleston, ont également été élaguées par la TVA. Mais il s’avère que ces pauvres variantes, qui se font élaguer, ne sont pas effacées de l’existence mais jetées dans « The Void », un endroit dangereux juste avant la fin des temps.

Richard Grant est apparu comme le Loki classique et était sans aucun doute le MVP de l’épisode. Avec sa version plus âgée, plus mature et puissante de Loki, l’épisode a également vu Hiddleston rencontrer le vantard Loki, le gamin Loki et l’alligator Loki. Il y en avait aussi quelques autres.

L’écrivain et producteur Eric Martin a en outre révélé sur Twitter qu’il y avait une autre scène impliquant Loki et Throg qui a été filmée mais n’a pas fait la coupe finale. « Nous avons en fait tourné une scène pour le Time Theater dans l’Ep 1 de Loki se faire matraquer par Frog Thor, mais a dû le couper pour faire avancer les choses. C’est dommage, parce que Tom était drôle comme l’enfer », a écrit Martin sur Twitter.

De nombreux fans se demandaient si Thor apparaîtrait dans Loki, mais avec plusieurs versions de Loki déjà dans la série et seulement six épisodes, il se peut que Hemsworth apparaisse dans un rôle important. Presque tous les autres personnages de la série se sont avérés être un Loki. Avec un épisode de plus, Kang devrait apparaître comme le méchant derrière TVA, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, l’homme derrière TVA sera très probablement une autre itération de Loki.

Hemsworth reviendra dans Thor : Amour et Tonnerre aux côtés des Gardiens de la Galaxie pour une autre folle aventure l’été prochain. Mais malheureusement, Tom Hiddleston n’apparaîtra pas dans le film. Espérons que le Loki finale qui tombe le 14 juillet répondra à toutes les questions. Cette nouvelle nous parvient via Nerdist.

