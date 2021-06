« Loki » EN LIGNE EN DIRECT via Disney Plus : comment et à quelle heure voir la série Marvel

Réalisé par Kate Herron et écrit par Michael Waldron, « Loki« Est la troisième série de Marvel et Disney Plus, et arrivera sur la plate-forme de streaming le 9 juin 2021. La fiction en six épisodes qui promet d’étendre l’histoire du dieu de la tromperie à de nouveaux horizons, jouée une fois de plus par Tom Hiddleston.

La série qui fait partie de la phase 4 de Marvel Cinematic Universe (MCU) a commencé à tourner en janvier 2020 à Atlanta, en Géorgie et bien qu’elle ait été suspendue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, la production a repris en septembre 2020 et s’est terminée en décembre de cette an.

En plus des nouveaux personnages et de l’introduction de la Time Variation Authority (TVA), les chapitres de « Loki« Sont inspirés des films de David Fincher comme » Se7en « et » Zodiac « .

Marvel a noté dans un aperçu que « Loki » est un genre fluide. (Photo : Marvel/Disney+)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA PREMIÈRE DE « LOKI » ?

Le premier chapitre de « Loki», Troisième série de Disney Oui merveille, sera publié le mercredi 9 juin 2021 à travers de Disney+.

Quant aux horaires, ils seront les mêmes que les neuf épisodes de « WandaVision« Et les six de »Faucon et le soldat de l’hiver« , Selon les pays, c’est-à-dire en Espagne, il sera disponible à partir de 9 heures du matin, comme en France, en Italie, en Allemagne et en Suède.

Mexique, Costa Rica, El Salvador et Nicaragua : à partir de 2h00.

Pérou, Equateur, Panama et Colombie : à partir de 3h00.

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : à partir de 5h00.

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico et la zone orientale des États-Unis : à partir de 4h00

BANDE-ANNONCE DE « LOKI »

QUE SE PASSERA-T-IL DANS « LOKI » ?

La série de Disney+ a lieu après «Avengers : Fin de partie« Où Loki vole le Tesseract lors des événements de 2012 d' »Avengers. » Le dieu de la tromperie utilise le Tesseract pour voyager dans le temps et modifier l’histoire humaine.

Apparemment dans le premier aperçu, Loki Vous arriverez à un endroit où vous devrez traiter avec la TVA ou Time Variance Authority. Dans le clip, le personnage d’Owen Wilson apparaît également avec le protagoniste dans un ascenseur.

En août 2019, Herron a déclaré que la nouvelle fiction « amènerait Loki dans une toute nouvelle partie du MCU », comme l’a rapporté IGN. Pendant ce temps, Waldron a déclaré qu’il « explorerait les questions que nous nous posons tous : où est allé Loki après avoir récupéré le Tesseract ? Loki pourrait-il se faire un ami ? Et le soleil brillera-t-il encore sur lui ? »