Loki en 30 secondes: regardez Tom Hiddleston courir pour récapituler tout son parcours MCU

Marvel Studios et Disney ont publié un nouveau teaser pour Loki. La série à venir devrait être la dernière d’une nouvelle gamme d’émissions MCU en direct sur Disney +. Tout d’abord, nous avons eu WandaVision, qui a été suivi par The Falcon et le Winter Soldier. Maintenant, Tom Hiddleston revient en tant que dieu filou préféré de tout le monde pour sa propre série d’aventures sur petit écran. Et Hiddleston a décidé de donner à tout le monde un cours de recyclage très rapide sur tout ce qui s’est passé avec son personnage jusqu’à présent.

La featurette a été publiée en l’honneur de la Journée nationale du streaming. Dans la vidéo, Tom Hiddleston fournit un récapitulatif de 30 secondes de la trame de fond complète du MCU de Loki. Le personnage a fait ses débuts en 2011 Thor, aux côtés de Chris Hemsworth dans le rôle du dieu du tonnerre. Mais ce n’était vraiment que le début. Il est ensuite revenu en tant que méchant principal de Les Vengeurs et a également joué dans les deux Thor: Le Monde des Ténèbres et Thor: Ragnarok. Il avait également un rôle bref mais mémorable à jouer dans Avengers: guerre à l’infini, Thanos le tuant dans les premières minutes. Mais pendant le soi-disant braquage du temps Avengers: Fin de partie, Loki s’est enfui avec le Tesseract, ce qui rend ce nouveau spectacle possible.

C’est beaucoup à entasser en 30 secondes mais Tom Hiddleston fait un travail admirable. À la toute fin de la vidéo, il taquine un peu l’intrigue de la série. Même si les bandes-annonces ont fait du bon travail en nous montrant une partie de la folie qui se produira à travers le temps et l’espace, une grande partie de l’intrigue spécifique reste mystérieuse. Marvel organise une série de soirées de visionnage le mercredi avant la sortie de l’émission pour aider les fans à se mettre au courant.

Marvel Studios ‘ Loki se concentre sur le Dieu du mal alors qu’il sort de l’ombre de son frère dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie. Tom Hiddleston revient en tant que personnage principal. Le casting comprend également Owen Wilson (Crashers de mariage), Gugu Mbatha-Raw (Motherless Brooklyn), Sophia Di Martino (Hier), Wunmi Mosaku (Pays de Lovecraft) et Richard E. Grant (Star Wars: La montée de Skywalker). Kate Herron est dans le fauteuil du réalisateur, avec Michael Waldron en tant que scénariste en chef. Waldron est rapidement devenu un favori de Marvel Studios, car il a également écrit le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Ce n’est que l’une des nombreuses émissions MCU actuellement en préparation pour Disney +. Hawkeye, Mme Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Ironheart, Armor Wars et Invasion secrète sont également en route. Les émissions sont directement liées aux films, avec des héros introduits dans les émissions pour passer au grand écran. Par exemple, Iman Vellani, qui joue Mme Marvel dans la série, sera également en vedette dans Capitaine Marvel 2, officiellement intitulé Les merveilles. De plus, bon nombre de ces émissions dureront probablement plusieurs saisons. Et Loki peut bien être l’un d’entre eux. Loki fait ses débuts le mercredi 9 juin sur l’application de streaming Disney +. Assurez-vous de vérifier la nouvelle fonctionnalité par vous-même.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming