Loki devient un dessin animé classique de Disney dans Untold Tale de Tom Hiddleston

Lundi, la chaîne YouTube officielle de Disney a mis en ligne un tout nouvel épisode de sa série Web actuelle Incalculable. L’acteur Tom Hiddleston raconte comment son personnage populaire asgardien Loki est venu sur grand écran. La nouvelle promo Disney + prend également une nouvelle tournure sur le dieu de la malice en révélant le personnage apparaissant comme un dessin animé classique de Disney.

de Disney Incalculable est une série Web qui révèle des histoires inédites des acteurs et de l’équipe derrière plusieurs films et séries Disney. La dernière promotion Disney + pour la série Web est également la première apparition de Tom Hiddleston en tant que Loki depuis qu’il a exprimé le personnage d’Asgardian dans la dernière série animée Marvel. Et qu’est-ce qui se passerait si…? Comme il est indiqué sur Disney.com, le synopsis officiel de Incalculable se lit comme suit : « Derrière chaque film Disney se cache une histoire inconnue. Écoutez-les directement à Disney. » Tous les épisodes sont actuellement disponibles pour regarder sur YouTube.

Comme le montre la nouvelle promo Disney+ ci-dessus, Tom Hiddleston explique comment il a reçu le rôle de Loki, aux côtés de Chris Hemsworth dans le premier Thor film. Il a également parlé de ce que c’était que de s’entraîner aux côtés du célèbre acteur musclé. Les Loki L’acteur souligne ensuite qu’il joue le personnage asgardien depuis 11 ans maintenant, déclarant que c’est « un peu plus de 25% de toute ma vie ». Alors que le nouveau Incalculable épisode a révélé le personnage de Loki comme un dessin animé classique de Disney, la promo ne montre pas un aperçu complet de la version dessin animé classique de Thor.

Tom Hiddleston a déjà confirmé son retour pour la deuxième saison de Loki, qui, espérons-le, commencera la production dans un avenir proche, « Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu faire la saison 1, je ne suis toujours pas tout à fait capable de comprendre que nous puissions avoir un autre allez-y. Je suis tellement excité par les possibilités », a précédemment partagé Hiddleston avec Marvel.com. « Nous sommes déjà en discussions. Des discussions profondes, profondes, profondes. J’ai hâte de commencer. » Il a ajouté: « Je veux dire merci au public car sans le public, nous ne serions pas en mesure de faire une saison 2 … J’espère que la saison 1 a été pleine de surprises. Et je pense que la saison 2 sera pleine de encore plus. »

Loki est une série télévisée américaine basée sur les bandes dessinées Marvel mettant en vedette le personnage du même nom. La série a été créée par Michael Waldron et met en vedette Tom Hiddleston reprenant son rôle de Loki dans la série de films. Loki est la troisième série télévisée de l’univers cinématographique Marvel (MCU). La série Disney+ est produite par Marvel Studios et se déroule après les événements de Avengers : Fin de partie, dans lequel une version alternative de Loki a créé une nouvelle chronologie. La première saison se compose d’un total de six épisodes, qui se sont terminés le 14 juillet.

de Disney Incalculable est actuellement disponible pour regarder sur la chaîne YouTube officielle de Disney. Loki la première saison est maintenant diffusée sur Disney +. Il n’y a actuellement aucun autre détail concernant la deuxième saison de Loki pour le moment, mais les fans espèrent que la production du plus récent commencera bientôt. Thor : Amour & Tonnerre obtiendra probablement son propre Incalculable promo au début de 2022.

Sujets : Loki, Disney Plus