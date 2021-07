« Loki » deviendra plus étrange dans ses derniers épisodes, selon l’actrice

Malgré ce que cela peut paraître à la conclusion du quatrième épisode de « Loki », qui présentait une quantité insurmontable de rebondissements, tout semble indiquer que ce n’est que le début dans l’échelle de rareté que l’équipe Marvel Studios a préparée pour. la série Disney +, selon l’actrice Sophia Di Martino.

Après avoir vu comment Loki (Tom Hiddleston) a pu développer des sentiments pour sa propre variante, nous avons vu comment il a été taillé devant Sylvie (le personnage de Di Martino), pour apparaître dans un plan différent avec une étrange variété de Lokis. Et cela, selon l’actrice raconte à Radio Times, ne serait que le début.

« Il y a beaucoup plus à découvrir sur chacun d’eux. Je pense. Les choses vont probablement devenir encore plus étranges. » Lorsque la personne qui a mené l’entretien a souligné que « c’était impossible », Di Martino s’est limité à dire « exact ». L’actrice a également évoqué son impatience de voir les réactions des fans à la fin de la série, espérant que le public aura l’impression d’avoir vu quelque chose de mieux que prévu.

« J’espère que nous rendrons justice aux fans et que nous ferons un spectacle que les fans constants de Loki aiment vraiment, car ils sont importants et ce personnage existe depuis longtemps, et nous voulons lui rendre justice », a déclaré Di Martino.

Ces dernières semaines, Sylvie est devenue l’un des personnages préférés des fans, qui à travers les réseaux sociaux ont fait connaître leur souhait de la voir à l’écran à l’avenir. Interrogée sur son retour potentiel au MCU, Sophia Di Martino souligne qu’elle aimerait revenir, mais que c’est quelque chose qui dépend de Kevin Feige, président de Marvel Studios.

Lors d’une récente interview avec le site officiel de Marvel, le scénariste en chef Michael Waldron a souligné que l’un des « plus grands croisements » de sa présentation pour la série était la romance potentielle entre Loki et Sylvie, arguant que malgré l’étrangeté de cela. le thème principal de la série était l’amour de soi, le pardon de soi et l’introspection, il était naturel que cela puisse être la première véritable histoire d’amour pour le personnage.