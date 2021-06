Loki de Marvel Studios arrive tous les mercredis, exclusivement sur Disney +

La série télévisée de Marvel Cinematic Universe a laissé place à la découverte de nouvelles identités dans la franchise, et c’est ce qui va se passer avec Loki, l’un des personnages préférés des fans, bien qu’il soit un méchant. Ce sera le troisième projet à venir en streaming Disney+ après WandaVision, où nous avons finalement vu Wanda Maximoff dans le rôle de Scarlet Witch, et The Falcon and The Winter Soldier, une émission qui nous a laissé Sam Wilson en tant que nouveau Captain America.

De quoi parle Loki ? Voici leur synopsis officiel : « Immédiatement après avoir volé le Tesseract (encore) Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique en dehors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et ils lui donnent le choix : être éliminé de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui « .

Après 23 films, la phase 3 du MCU a fait ses adieux, clôturant la soi-disant « Infinity Saga » qui est devenue le grand événement cinématographique de la dernière décennie, faisant de Avengers: Endgame le film le plus rentable de l’histoire, jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Avatar. C’est pourquoi le plan de la phase 4 était d’emprunter une nouvelle voie à travers de nouvelles séries télévisées, qui sera exclusif à la plateforme Disney +.

Loki est le frère intrépide de Thor, l’un des personnages les plus reconnus de Marvel, et sera à nouveau joué par Tom Hiddleston, que vous connaissez d’autres projets comme Midnight in Paris, Only Lovers Survive et I Saw the Light. Là, il sera rejoint par Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Lexus Renslayer et Wunmi Mosaku dans le rôle de Hunter B-15.







Ce sera la continuation de l’un des plus grands univers de l’histoire du cinéma et vous ne pouvez en aucun cas être exclu de ce grand événement. La série Loki sera diffusée le mercredi 9 juin et dans Spoiler nous vous invitons à le suivre en exclusivité sur Disney +, où vous aurez un épisode disponible par semaine jusqu’à ce que vous ayez terminé les six qui composent la première saison. Kate Herron, qui était en charge des chapitres Sex Education, sera la réalisatrice, et Michael Waldron, scénariste pour Rick et Morty Oui Communauté, servira de scénariste principal.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de abonnez-vous à Disney + pouvoir profiter de la série Loki et d’autres contenus exclusifs que Marvel Studios a publiés et continueront de publier uniquement sur la plate-forme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?