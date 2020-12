Loki: date de sortie sur Disney +, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout de la série ‘God of Deception’

Après sa disparition dans « Avengers: Endgame », Loki, le dieu de la tromperie, revient dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) avec une série originale de Disney +. Evidemment, Tom Hiddleston sera en charge de jouer le frère de Thor dans la nouvelle production qui sortira en 2021.

La mini-série créée par Michael Waldron, basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom, a commencé à tourner en janvier 2020 à Atlanta, en Géorgie et a été suspendue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La production a repris en septembre 2020 et devrait se terminer en décembre.

« Loki», Réalisé par Kate Herron et écrit par Michael Waldron, comprendra six épisodes et fera partie de la phase quatre du MCU.

Voici le logo de « Loki », la nouvelle série Disney + (Photo: Marvel / Disney +)

HISTOIRE DE « LOKI »

La série de Disney + a lieu après « Avengers: Fin de partie« Où Loki vole le Tesseract lors des événements de 2012 de » Avengers « . Le Dieu de la déception utilise le Tesseract pour voyager dans le temps et modifier l’histoire humaine.

Apparemment dans le premier trailer, Loki arrivera à un endroit où il devra traiter avec la TVA ou Time Variance Authority. Dans le clip, le personnage d’Owen Wilson apparaît également avec le protagoniste dans un ascenseur.

En août 2019, Herron a déclaré que la nouvelle fiction « emmènerait Loki dans une toute nouvelle partie du MCU », comme l’a rapporté IGN. Pendant ce temps, Waldron a déclaré qu’il «explorerait les questions que nous nous posons tous: où est allé Loki après avoir collecté le Tesseract? Loki pourrait-il se faire un ami? Et le soleil brillera-t-il à nouveau sur lui? «

BANDE-ANNONCE DE « LOKI »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LOKI »

Les acteurs confirmés pour la première saison de «Loki » ils sont:

Tom Hiddleston comme Loki

Owen Wilson

Sophia di Martino

Richard E. Grant

Voie Sasha

Gugu Mbatha-Raw

Mosaïque Wunmi

À Loki, le « Dieu de la tromperie » apparaît dans un uniforme de prison (Photo: Marvel / Disney +)

QUAND «LOKI» SORTIRERA-T-IL?

« Loki« Sera présenté en mai 2021 dans Disney +.