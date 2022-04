Loki Creator Hints Saison 2 pourrait avoir plus d’épisodes

Marvel Studios connaît actuellement un énorme succès avec sa série télévisée Disney +. Cela devrait continuer avec la deuxième saison de Loki, qui est actuellement en développement avec le scénariste de la série originale Michael Waldron. Bien qu’il faudra encore un certain temps avant de voir Tom Hiddleston revenir en tant que dieu de la malice – à moins d’une apparition surprise dans l’un ou l’autre Doctor Strange dans le multivers de la folie ou alors Thor : Amour et tonnerre – mais quand il revient pour Loki saison 2, il pourrait potentiellement y avoir une sortie plus longue prévue pour le spectacle Disney +.

Alors que Waldron n’entrait pas dans les détails, dans une interview avec The Playlist, on lui a demandé si la nouvelle saison de Loki chercherait à s’en tenir à la série de six épisodes de la première. Waldron a donné très peu en disant: « Le temps nous le dira. » Bien que ne confirmant ni ne niant la durée de la série, c’est un signe que ce genre de chose n’est en aucun cas gravé dans le marbre, et si l’histoire l’exige, toute série pourrait ajuster sa longueur pour s’adapter à cela.

Au cours de la discussion sur Loki et sa place dans le MCU à l’avenir, Waldron a poursuivi en disant que la série originale avait « un million de fins différentes » alors qu’elle devait être une série limitée. Cependant, au fur et à mesure que d’autres films du MCU se développaient, y compris le Waldron écrit Docteur étrange suite, il est devenu clair qu’il y avait plus d’histoire à raconter.

La saison 2 de Loki poursuivra l’aventure multivers du personnage







On sait actuellement très peu de choses sur ce que sera la deuxième saison de Loki tiendra ou comment il s’intégrera dans l’histoire du multivers MCU qui sera une grande partie des films des deux prochaines années. Avec la première saison se terminant sur un cliffhanger qui a vu Loki être séparé de Sylvie et découvrir que Kang le Conquérant fait maintenant partie de son monde après que la variante de Kang Celui qui reste a été tuée par Sylvie, il y a beaucoup de façons dont l’histoire pourrait aller. Ce qui le rend intéressant, c’est le lien des variantes à Doctor Strange dans le multivers de la folie et de Kang à Ant-L’homme et la guêpe : Quantumaniace qui pourrait rendre ces deux films très importants pour la nouvelle saison de Loki pour des raisons différentes.





Ce qui ajoute à l’intrigue, c’est qu’à un moment donné, He Who Remains / Kang de Jonathan Majors ne faisait pas partie de de Loki final. Sans lui, la série aurait été à peu près une série autonome, avec seulement des liens limités avec l’histoire plus large de Marvel Cinematic Universe. Nous ne pouvons qu’attendre et découvrir à quel point la série restera connectée, mais Chevalier de la lune les réalisateurs Aaron Moorehead et Justin Benson ont déclaré que ce serait inattendu.

« [What’s] drôle, c’est que Marvel serait prêt à s’éloigner à moins que ce ne soit réellement quelque chose qu’ils ressentent comme inattendu. Comme de Chevalier de la luneet surtout parce que Chevalier de la lune est un personnage dont personne ne sait encore presque rien sur lui… Et tout le monde chez Marvel et nous-mêmes sommes vraiment excités quand on nous présente l’inattendu. Nous espérons aussi, bien sûr, que les gens qui nous regardent ressentent la même chose et nous allons apporter tout cela à Loki.”





