Loki: Creator explique sa préférence pour le MCU par rapport à « Rick et Morty »

Il ne fait aucun doute que « Rick et Morty » est actuellement l’une des plus grandes références contemporaines de l’animation pour adultes. Les aventures que le scientifique excentrique Rick Sanchez et son petit-fils angoissé Morty Smith entreprennent à travers le multivers ont réussi à captiver des millions de téléspectateurs qui attendent avec impatience la première de sa cinquième saison.

« Rick and Morty » présente un équilibre intelligent entre les références classiques de la science-fiction et un sens de l’humour acidulé qui ferait frissonner n’importe qui, c’est pourquoi de nombreux scénaristes en herbe et amateurs d’animation pourraient considérer que c’est le travail de rêve de tout geek. Emmy Awards qui prouvent son niveau de qualité.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stranger Things : David Harbour parle de la saison 4

Cependant, il semblerait que le scénariste Michael Waldron, qui était candidat pour devenir le nouveau showrunner de la série animée, aurait choisi de rejeter cette offre d’entrer dans le MCU avec « Loki », série dans laquelle Tom Hiddleston revient sur son méchant personnage après son évasion inattendue dans « Avengers: Endgame ».

Fait intéressant, la série MCU et l’animation de « Adult Swim » partagent certaines similitudes thématiques, car elles présentent toutes deux leurs protagonistes dans différentes aventures à travers le temps et l’espace. Lors d’une récente conversation avec Bleeding Cool, Waldron a révélé la réaction de Dan Harmon, l’un des créateurs de « Rick et Morty », lorsqu’il a avoué qu’il se dirigeait vers Marvel Studios.

Waldron a commenté qu’au moment où il a parlé à Harmon, Harmon lui a demandé s’il se sentait vraiment si passionné par le personnage de Loki. Lorsque Waldron a exprimé son intérêt pour une série Live Action, il affirme que Harmon lui a apporté tout le soutien possible.

Il a également révélé que Scott Marder (Il fait toujours beau à Philadelphie) est actuellement le showrunner de la série, qui fait un travail bien plus efficace qu’il n’aurait pu le faire. « Je ne serais probablement pas sorti à temps si j’avais fait le travail », a déclaré Waldron.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Josh Gad offre des détails sur la préquelle de « La Belle et la Bête »

« Loki » n’a sorti que deux épisodes dans le catalogue Disney + et Michael Waldron s’est déjà imposé dans la presse avec la réalisatrice Kate Harron comme une grande force créative avec un grand potentiel à l’intérieur ou à l’extérieur du MCU. De plus, il a été chargé d’écrire « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » après le départ de son scénariste d’origine.