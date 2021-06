Loki charmes porte-bonheur à changement de forme en un régal de céréales pour le petit-déjeuner

Les Lucky Charms sont désormais « malicieusement délicieux » avec les céréales de petit-déjeuner General Mills ajoutant un nouveau thème God of Mischief pour une durée limitée en l’honneur de Marvel’s Loki. À quelques jours de la première de la série attendue sur Disney +, une nouvelle publicité a été publiée pour une version thématique de la céréale surnommée « Loki Charms », avec une version cartoon de Loki remplaçant Lucky le lutin sur la boîte. Le Loki animé peut être vu en train de reprendre les Lucky Charms dans la publicité vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Il y a eu une perturbation dans notre réalité et les Lucky Charms ont changé de forme en un nouveau #MischievouslyDelicious forme Trouver spécial #Loki Boîte de charmes sur https://t.co/vuQaIBprlS ce mercredi à 11h HE. Et connectez-vous à Marvel Studios’ @LokiOfficiel au @disneyplus, diffusion 6/9 pic.twitter.com/KgRszuwq7b – Porte-bonheur (@LuckyCharms) 7 juin 2021

« Il y a eu une perturbation dans notre réalité et les Lucky Charms ont pris une nouvelle forme #MischievouslyDelicious », lit-on dans le tweet. Il renvoie également au site Web mischievouslyDelicious.com, où les fans de Marvel mangeurs de céréales peuvent consulter « ce mercredi à 11 h HE » pour participer aux céréales spéciales.

Tout le monde aime les bonnes céréales liées. Tout cela est un effort pour aider à promouvoir la première de Loki, qui compte déjà de nombreux fans qui comptent déjà les heures, quoi qu’il en soit. Créée par Michael Waldron, la série ramène Tom Hiddleston pour jouer une version alternative du personnage créé dans une nouvelle chronologie. Waldron a également été scénariste en chef avec Kate Herron réalisant la saison de six épisodes.

Loki est fixé après les événements de Avengers : Fin de partie, qui a vu Loki voler le Tesseract. Désormais, une version alternative de Loki a le choix d’être effacée de l’existence ou d’aider à réparer la chronologie fracturée pour arrêter une plus grande menace. La série suit Loki alors qu’il voyage à travers le temps et l’histoire en essayant de rester intact.

« Qu’est-ce que le voyage dans le temps ? Comment fonctionne-t-il ? Et donc, nous avons dû essentiellement créer une connaissance institutionnelle dans la salle de l’écrivain », a déclaré Waldron à propos du scénario du voyage dans le temps de la série dans une récente interview avec Collider. « Une base de ce qui constitue une loi du temps enfreinte et de ce qui ne l’est pas – à savoir que Loki enfreint une loi du temps – et ensuite vous devez déplacer tout cela aussi loin que possible humainement, parce que vous ne voulez pas que le public en se concentrant sur les règles du voyage dans le temps pendant votre émission. »

Il a ajouté: « C’était donc notre défi et aussi le fait que c’est une chose de faire un film de voyage dans le temps où vous le regardez, vous vous en éloignez, peut-être que vous réalisez que certains n’ont pas de sens, mais ça va, c’est un film. Nous avons six épisodes. Les gens vont avoir une semaine entre chacune de ces choses pour les séparer. Je n’arrêtais pas de dire à nos scénaristes : » Écoutez les gars, ils vont nous tenir les pieds sur le feu. Nous « Nous devons le rendre aussi hermétique que possible, afin qu’il puisse résister à une semaine d’examen à chaque épisode. « »

Avec Hiddleston en tête, la série met également en vedette Owen Wilson en tant qu’agent de Time Variance Authority Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw en tant que Ravonna Renslayer et Wunmi Mosaku en tant que Hunter B-15. Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Erika Coleman, Sasha Lane et Eugene Cordero sont également à l’affiche.

Les fans de Marvel ont été très heureux de voir le MCU s’étendre avec ces nouvelles émissions de télévision sur Disney +. Ils ont lancé la phase quatre du MCU au début de l’année avec la première de WandaVision, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Cela a été suivi de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver avec Anthony Mackie et Sebastian Stan. Les deux émissions ont été de grands succès et compte tenu de l’anticipation entourant Loki, le nouveau spectacle devrait également connaître un succès similaire.

Loki est prévu pour la première sur Disney + le mercredi 9 juin. Ce même jour verra le lancement des céréales Loki Charms, avec l’ouverture de la boutique en ligne à 11h00 HE sur MischievouslyDelicious.com. L’accès à la prévente commencera également à 9 h HE pour « les participants qui ont correctement deviné le mot de passe de cryptage ». Cette nouvelle nous vient de Porte-bonheur sur Twitter.

