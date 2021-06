« Loki » Chapitre 4 : les conséquences d’affronter les « Gardiens du temps »

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Le quatrième épisode de « Loki», Deuxième série de Marvel et Disney Plus, commence avec Ravonna Renslayer rappelant, avant son entretien avec les Gardiens du Temps, comment elle a emmené Sylvie alors qu’elle n’était qu’une enfant pour des crimes présumés contre la chronologie sacrée. La petite fille vole un TemPad, parvient à s’échapper et se cache pendant des années jusqu’à ce qu’elle prépare sa vengeance.

Pendant ce temps, lorsque Loki et Sylvie acceptent leur destination finale à Lamentis, une grande branche est créée dans la chronologie, permettant aux Minuteros de les détecter et de les arrêter avant l’apocalypse. Alors que la variante principale reste enfermée et isolée de tout le monde, Mobius essaie d’obtenir des informations du dieu de la tromperie.

Au début, Loki Il ne raconte que quelques mensonges sur un plan directeur qu’il a conçu pour renverser les chronométreurs, mais au milieu de la conversation, il révèle que tout le monde à TVA est des variantes et que C-20 a été éliminé en raison du souvenir de sa vie passée après son contact avec Silvie.

Bien que Mobius refuse de croire à ces accusations, les explications de Ravonna ne le convainquent pas, alors il échange ses TemPads pour découvrir la vérité. Quand il voit la vidéo de C-20 parler de ses souvenirs, il cherche Loki pour l’aider à s’échapper.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) sont amenés devant les Gardiens du Temps (Photo : Marvel/Disney Plus)

LOKI ET SILVIE FACE AUX « GARDIENS DU TEMPS »

Cependant, avant qu’ils ne puissent atteindre Sylvie, Ravonna apparaît et ordonne à Mobius d’être taillé. Après avoir perdu votre nouvel ami, Loki il est amené devant les Gardiens du Temps, tout comme leur Variant, qui a apparemment un plan secret.

Juste au moment où les Gardiens ordonnent d’effacer les Asgardiens, B-15 arrive, qui se souvient également de son passé et de la façon dont elle a été sortie de sa chronologie, et les libère. Un combat éclate qui se termine avec Sylvie et Loki comme vainqueurs apparents, cependant, les supposés Gardiens n’étaient rien de plus qu’un androïde. Alors qui les a créés ?

Le quatrième épisode de « LokiCela se termine avec le dieu de la tromperie élagué par Ravonna avant qu’il ne puisse avouer ses sentiments pour Sylvie. Mais dans la scène post-générique, le frère de Thor réveille d’abord trois autres Lokis.