« Loki » Chapitre 2 : le vrai visage de la Variante et l’évasion du « Dieu de la tromperie »

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Le deuxième épisode de « Loki» Commence dans le Wisconsin en 1985 avec le Variant qui tend une embuscade à l’équipe Minute C-20, qu’il fait prisonnier. Lorsque Mobius, B-15, le dieu de la tromperie et les autres arrivent sur les lieux du crime pour réinitialiser cette chronologie.

Mais au lieu d’aider, Loki souligne un hareng rouge dans une tentative de gagner du temps alors que l’événement Nexus se rapproche dangereusement de la ligne rouge, ce qui pourrait conduire à la destruction de la chronologie. Cependant, Mobius se rend compte de la supercherie et leur ordonne de continuer.

Cet incident amène Ravonna Renslayer à remettre en question les décisions de Mobius, qui confie à Loki une nouvelle tâche : analyser son dossier à la recherche de tout indice leur permettant d’atteindre la variante. Peu de temps après, Laufeyson suggère qu’une autre version pourrait se cacher dans l’apocalypse pour éviter d’être détectée.

Ils se rendent tous les deux à Pompéi, en Italie, en 79 après JC, juste avant l’éruption cataclysmique pour tester la théorie de Loki. Puis, grâce au bonbon que Mobius a trouvé en France en 1549, ils découvrent que la Variante est à Haven Hills, Alabama, en 2050.

Le Ragnarok a donné à Loki l’indice dont il avait besoin pour trouver la variante (Photo: Disney + / Marvel)

LA VRAIE IDENTITÉ DE LA VARIANTE

Les Minuteros se divisent en groupes pour rechercher la variante et Loki se retrouve avec B-15, qui est bientôt contrôlé par le méchant de la troisième série de Disney Plus Oui merveille. Après une discussion et un combat avec Loki, l’autre version du dieu de la tromperie active toutes les charges de réinitialisation qu’il a volées et crée de nombreuses ramifications de la chronologie.

Pendant ce temps, Mobius et le reste des Minuteros trouvent C-20, qui, bien qu’étant très contrarié, parvient à avertir que le Variant sait comment atteindre les Gardiens du Temps. La Time Variance Authority (TVA) détecte le problème et envoie ses meilleurs agents pour tenter de résoudre le problème, mais il semble qu’il soit trop tard.

Enfin, la variante, qui utilisait différents organes pour parler à Loki, montre son vrai visage. Il s’agit d’une femme blonde aux cheveux courts de taille moyenne, que le Dieu de la tromperie n’hésite pas à suivre, laissant derrière lui un Mobius consterné.