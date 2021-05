Loki ajoute Tom Hiddleston en tant que producteur exécutif dans la série Disney + à venir

La troisième continuité de partage original de Marvel Studios avec l’univers cinématographique Marvel n’est qu’à quelques semaines. La mini-série de six épisodes se concentrera sur Tom Hiddleston Loki pris dans son thriller variant dans le temps, où il tente d’atténuer le chaos causé dans l’écoulement du temps. Tom Hiddleston jouera à nouveau le rôle du méchant titulaire, menant cette fois sa propre aventure. Mais, Tom Hiddleston ne dirige pas seulement le casting de la série, mais est également impliqué en tant que producteur exécutif de sa série, avec d’autres dirigeants de Marvel Studios.

Un communiqué de presse officiel de Marvel Studios a crédité Hiddleston en tant que producteur exécutif aux côtés de Louis D’Esposito, Stephen Broussard, Michael Waldron, Victoria Alonso, Kate Herron et le patron de Marvel, Kevin Feige.

C’est la première fois qu’un acteur grand public de l’univers cinématographique Marvel assume un rôle de production dans l’une des entrées de la franchise. Auparavant, Jon Favreau a été producteur exécutif, réalisateur et coproducteur de plusieurs films et productions télévisuelles de la franchise tout en jouant également Happy Hogan, le chef de la sécurité de Tony Stark dans un rôle de soutien dans de nombreux films MCU depuis le premier film. Iron Man (2008). Cependant, Hiddleston lui-même a agi en tant que producteur exécutif pour sa minisérie de 2016 Le gestionnaire de nuit.

Loki servira à la fois de suivi et de spin-off aux deux Les Avengers (2012) et Avengers: Fin de partie (2019). L’histoire fera suite à Fin du jeu et aura lieu juste après le point, où la variante 2012 de Loki vole le Tesseract lors de sa mise en garde à vue et échappe aux événements originaux de la chronologie. Cela crée des branches temporelles alternatives, provoquant le chaos pour Time Variance Authority, une organisation chargée de surveiller et de maintenir le bon flux de temps. D’un autre côté, le personnage de Loki lui-même sera la version que nous avons vue dans Les Vengeurs. Cette variante de Loki sera la variante généralement indigne de confiance et méchante, qui a en fait été rachetée au cours de la phase trois de la franchise. Ainsi, le public aurait la chance de voir le Loki incroyablement drôle qui a un état d’esprit chaotique et est déterminé à causer des problèmes pour devenir le « digne roi » qu’il sent qu’il est.

Les multiples bandes-annonces de l’émission ont également fait allusion aux différentes zones ou chronologies que Loki traversera dans cette émission, que Marvel décrit comme un thriller policier. Des planètes extraterrestres désolées à un New York dystopique (il y a une tour Avengers démolie que l’on peut voir dans la bande-annonce), je ne peux pas dire ce que Loki prépare dans sa sortie en solo. Mais, il ne sera pas seul dans sa quête pour fixer les délais. Tom Hiddleston est rejoint par un ensemble avec Owen Wilson jouant l’agent Mobius, tandis que Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant et Sasha Lane. Il peut y avoir ou non un camée surprise comme celui de Julia Louis-Dreyfus dans Le faucon et le soldat de l’hiver.

Avec la phase quatre, Marvel Studios ramène les personnages originaux de la création de l’univers cinématographique Marvel. Après Loki, MCU continuera avec une autre histoire de personnage originale, Veuve noire et sortira également un autre original de Disney + centré sur Oeil de faucon. Loki fera ses débuts sur Disney + le 9 juin, un mercredi, et sera lié au prochain film MCU Docteur Strange dans le multivers de la folie, dont la sortie est prévue pour mars 2022. Cette nouvelle provient de ComicBook.com

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming