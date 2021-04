« Loki » a le potentiel pour une deuxième saison dans le MCU

« Loki » se prépare pour son retour dans le MCU avec le privilège d’avoir sa propre série sur Disney +, dont la première est prévue le 11 juin. Tom Hiddleston jouera à nouveau le dieu de la tromperie à travers six épisodes dont les avancées anticipent un thriller policier intéressant.

L’action se déroulera après les événements de « Avengers: Endgame », Loki étant détenu par la « Temporal Variation Authority » (TVA en anglais), une organisation de gardiens temporaires qui doit réparer le chaos causé après la fuite du dieu de New York avec le tesseract, altérant l’histoire humaine.

À ce stade, le personnage de Hiddleston est l’un des personnages les plus aimés et les plus acclamés des fans de MCU, non seulement pour ses capacités histrioniques, qui confèrent à son personnage un grand charisme, mais aussi pour son évolution, passant de méchant à anti-héros.

Des commentaires récents de Nate Moore, vice-président de la production et du développement chez Marvel Studios, ont souligné de grandes possibilités que cette série pourrait vraiment avoir une deuxième saison, assurant dans une conversation avec IndieWire que la structure de son récit donne la possibilité de devenir quelque chose. plus qu’une mini-série:

«Je pense qu’il y a beaucoup de récits dans Loki qui sont vraiment irrévérencieux, intelligents et cool, mais cela se penche également sur plusieurs saisons d’une manière qui n’est pas unique. Tom Hiddleston, je pense, fait certains de ses meilleurs travaux sur la série. C’est vraiment incroyable », a déclaré Moore.

… ce spectacle va montrer tant de facettes différentes et vraiment la véritable portée de sa portée. Je pense que cette émission va surprendre beaucoup de monde.

Hiddleston sera rejoint par une grande distribution d’acteurs tels que Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino et Richard E. Grant. Certains rapports suggèrent que « Loki » a déjà l’approbation pour une deuxième saison, mais Marvel n’a pas encore confirmé cette information. La série sortira dans le catalogue Disney + le 11 juin.