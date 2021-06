Loki : 10 easter egg et références que vous n’avez sûrement pas remarqué de l’épisode 1

Après une si longue attente, les fans peuvent désormais profiter du premier épisode de la série de Loki sur le service de diffusion en continu Disney+. Il s’agit d’un nouveau projet à la télévision de la Univers cinématographique Marvel, après le succès qu’ils étaient tellement WandaVision Quoi Le faucon et le soldat de l’hiver. Dans ce cas, on reverra le méchant dans sa propre aventure, qui regorge de références à la franchise.

« Immédiatement après avoir volé le Tesseract (encore) Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique en dehors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et ils lui donnent le choix : être éliminé de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui « , est le résumé officiel du programme.

Le chapitre nous ramène à après que l’antagoniste s’échappe de Avengers : Engdame, où il est arrêté par le Autorité de variation du temps. Là, il rencontre le agent Mobius, qui pense pouvoir aider la TVA à traquer un criminel qui perturbe la chronologie, mais tout bascule quand nous avons découvert que celui qui cause le dérangement est une autre variante de Loki. Cet épisode a laissé de grandes sensations à voir le second, mais en attendant on vous en présente quelques oeufs de pâques et références que vous n’avez pas entièrement remarqué.

+10 œufs de Pâques et références que vous n’avez sûrement pas vu de l’épisode 1

– Avengers : Fin de partie

Bien sûr, vous vous souvenez du film, mais au cas où vous auriez oublié exactement ce qui s’est passé là-bas, la série commence par un bref résumé de la façon dont Loki a volé le Tesseract et a échappé à sa chronologie.

– Hommage à Iron Man ?

Dans le film, nous voyons que Loki s’échappe, mais nous ne savons pas où. Ici, nous avons la réponse : le Tesseract l’envoie dans une partie de la Mongolie et il atterrit dans le sable tout comme Tony Stark l’a fait, alors qu’il portait sa première armure, Mark 1.

– « Chargé d’un but glorieux »

Peut-être, la phrase la plus emblématique de Loki au sein du MCU. Mais, comme nous le savons, cette version du méchant date de 2012, il n’a donc aucune expérience de ce qui s’est passé des années plus tard.

– TVA

La Time Variation Authority a une différence entre la série et les bandes dessinées, car nous les voyons tous travailler dans un bureau, tous uniques, mais dans la version papier, ce sont des clones de créateurs pour effectuer des tâches spécifiques.

– Thor : Ragnarok

Une autre des références que nous voyons ici est le moment où Thor arrive à Sakaar et son style est changé avec une coupe de cheveux abrupte. Ici, Loki garde sa coiffure, mais souffre d’une désintégration de ses vêtements et ils le changent pour un adapté à la prison.

– Les Gardiens du Temps

Cette entité est tirée des comcs, bien sûr, mais avec quelques modifications. Dans la version papier, il s’agissait d’une expérience qui a échoué et a abouti à un monstre appelé Time-Twister, menaçant le multivers. Ici, ils semblent plus mystérieux et il semble que presque personne n’ait de contact avec eux.

– Ravona Renslayer

L’une des rares personnes apparentées aux Time-Keepers est Ravona Renslayer, jouée par Gugu Mbatha-Raw. Dans les bandes dessinées, elle a un lien avec Kang le Conquérant, qui sera dans le prochain film Ant-Man et The Wasp, vous devrez donc être vigilant sur ce qu’elle fait dans la série.

– Josta Cola

Nous voyons l’agent Mobius boire du Josta Cola, la première boisson énergisante commercialisée aux États-Unis. Cependant, quatre ans après sa sortie, il a été suspendu

– DB Cooper

L’une des références les plus intéressantes de tout l’épisode est la suivante : Loki s’est mis dans la peau de DB Cooper, qui porte le nom d’un célèbre pirate de l’air qui en a saisi un sur un vol reliant Portland à Seattle. L’homme a exigé un paiement de 200 000 € et s’est ensuite échappé en parachute. La curiosité est qu’il n’a jamais été identifié et la série joue avec ça.

– Gemmes de l’infini

Nous sommes tous aussi impressionnés que Loki de voir que TVA a une boîte de Infinity Stones qui vient de différentes réalités. Bien que nous sachions à quel point ils sont puissants, ils sont complètement inutiles ici et ils mentionnent même qu’ils les utilisent comme presse-papiers. Vont-ils nous donner une réponse à ce que fait tout cela là-bas?

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour profiter de la série Loki et d’autres contenus exclusifs que Marvel Studios a lancés et continuera à sortir uniquement sur la plate-forme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?