« Loki » : 10 choses à savoir sur les Gardiens du temps

« Loki», La troisième série de Marvel et Disney Plus, créée le 9 juin, a introduit de nouveaux personnages et entités qui pourraient influencer de manière significative l’univers cinématographique Marvel (MCU). Parmi eux, les Time Keepers et la Time Variance Authority.

L’Autorité de variation temporelle est chargée de garder un œil sur le Multivers et de s’assurer qu’aucune nouvelle chronologie de branchement n’est créée. Ils sont essentiellement bureaucratiques, obsédés par leurs propres processus et continuent de les appliquer sans s’arrêter une seule fois pour les remettre en cause.

Tandis que les Gardiens du Temps « ont émergé » apportant la paix au Multivers en réorganisant toute l’existence en une seule chronologie. Ces êtres puissants sont essentiellement les dieux de la TVA, considérés comme omniscients et omniscients, et leur travail consiste à maintenir la chronologie conformément à leur volonté. Au cas où vous voudriez en savoir plus sur les Time Keepers, Screen Rant a partagé une liste avec plus d’informations à ce sujet.

10. SON HISTOIRE D’ORIGINE

Les Time Keepers ont été formés par He Who Remains, une puissante entité cosmique et multiversale qui voulait mettre de l’ordre dans le chaos du Multivers. Bien qu’il soit probable que ce caractère soit trop complexe pour être inclus dans « Loki”.

La Time Variance Authority est en fait antérieure aux Time-Keepers dans les bandes dessinées (Photo: Marvel)

9. LES TORNADES DU TEMPS

Avant les Time Keepers, d’autres créations ratées ont émergé, l’une d’entre elles étant les Time Twisters, des entités dangereuses qui ont fait des ravages dans le Multivers. Pour les détruire, l’univers s’est divisé en deux ; un où ils ont continué leur voyage et un autre où ils ont été effectivement exterminés.

Dans les bandes dessinées, c’était Thor qui devait les achever. (Photo : Merveille)

8. COMPOSÉ DE TROIS MEMBRES

Dans l’univers cinématographique Marvel et dans les bandes dessinées, les gardiens du temps comprennent trois personnes qui fonctionnent comme une unité. Il s’agit d’Ast, Vort et Zanth, qui prennent leurs responsabilités très au sérieux.

Ast, Vort et Zanth font partie des Gardiens du Temps (Photo : Marvel)

7. LA QUATRIÈME CRÉATION

Dans les bandes dessinées, un quatrième membre des Time-Keepers a été créé. Il s’agit d’un individu connu sous le nom d’Oracle de Siwa, qui fut exilé en Égypte en 2950 av. C. pour des raisons inconnues. Peut-être Loki visitez cette période pour trouver un moyen de battre les chronométreurs.

Les bandes dessinées révèlent en fait qu’un quatrième membre de Time-Keepers a été créé. (Photo : Merveille)

6. ILS PEUVENT INTERFÉRER AVEC LES SURVEILLANTS

Les Gardiens sont des divinités extraterrestres qui regardent dans tout l’espace et le temps, ils ne sont pas autorisés à interférer et ne devraient jamais être interférés. Cependant, les Time-Keepers ont créé un portail à travers lequel les Watchers pouvaient voir tout ce qu’ils voulaient, mais les Time-Keepers avaient le contrôle de cet appareil, c’est-à-dire qu’ils pouvaient interférer s’ils le jugeaient nécessaire.

5. IMMORTEL

Les Gardiens du Temps ont averti le voyageur du temps de son sombre avenir, alors il s’est lancé dans une mission pour assurer son propre avenir et la sécurité de la Terre. Mais ils alimentaient en fait les mensonges d’Immortus. Est-ce qu’il en sera de même avec Loki?

L’une des personnalités de Kang le Conquérant est Immortus (Photo : Marvel)

4. UN ÊTRE NEXO

L’une des missions que les Gardiens du Temps ont confiées à Immortus était de détruire un Être Nexus qui menaçait de briser la réalité et de perturber l’écoulement du temps. Cet Être Nexus était Wanda Maximoff, par conséquent, elle pourrait être celle qui créerait un « Multivers de folie ».

Wanda Maximoff était un lien (Photo: Disney Plus)

3. CE QU’ILS ONT FAIT POUR GARDER LEUR POUVOIR

Les Gardiens du Temps ont utilisé Immortus pour continuer à être l’une des entités les plus puissantes de l’univers. Loki mettra-t-il fin aux mensonges des Gardiens du Temps ?

2. VOS POUVOIRS

Les Gardiens du Temps sont plus forts que la plupart des dieux conventionnels, encore plus puissants que les Gardiens. Ils peuvent transformer la réalité. Ils peuvent inverser ou accélérer le temps, voire effacer complètement la chronologie de quelqu’un.

1. LEURS MORT

Kang le Conquérant était celui qui a détruit les Gardiens du Temps, laissant le temps libre à être manipulé.