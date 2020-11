L’oiseau de l’ère Dino avait la tête d’un vélociraptor et le bec d’un toucan

Dans ce qui pourrait être l’un des mélanges d’animaux les plus étranges, les scientifiques ont trouvé le crâne fossilisé vieux de 68 millions d’années d’un lève-tôt avec un Velociraptor – un visage semblable à un toucan et un bec semblable à un toucan, selon une nouvelle étude.

Cet oiseau de la taille d’un corbeau vivait dans le nord-ouest de Madagascar pendant la Crétacé tardif , quand dinosaures parcouru la Terre. Et son visage bizarre de bec en faisait une pièce unique.

“Oiseaux du Mésozoïque [the dinosaur era], ou à tout moment d’ailleurs, n’ont pas de visages construits comme ça », a déclaré le co-chercheur de l’étude Patrick O’Connor, professeur d’anatomie à l’Université de l’Ohio, dans un e-mail.

En relation: Photos: le cousin Velociraptor avait les bras courts et le plumage plumeux

Les chercheurs ont découvert le crâne partiel mais «parfaitement conservé» de l’oiseau en 2010 dans un bloc de grès boueux. Ils ne l’ont pas scanner avant 2017, a déclaré O’Connor. À ce moment-là, ils ont réalisé que ce crâne de 3 pouces de long (8,5 centimètres) – si petit qu’il pouvait tenir dans la paume de votre main – avait “un bec jamais vu auparavant dans le Mésozoïque”, le co-chercheur de l’étude Alan Turner, associé professeur d’anatomie à l’Université Stony Brook de New York, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Image 1 sur 4 Seul le crâne de Falcatakely forsterae, un lève-tôt avec un visage comme Velociraptor, a été retrouvé, mais voici à quoi le reste de son corps pouvait ressembler. (Crédit d’image: Mark Witton) Image 2 sur 4 A lire : Il est temps de voter pour l'ours le plus chonki du parc national de Katmai Un graphique montrant le crâne de l’oiseau (en haut à gauche) et des scans micro-CT de celui-ci avant et après l’assemblage numérique. (Crédit d’image: P. O’Connor, A. Turner, J. Groenke et M. Witton) Image 3 sur 4 Un profil de l’oiseau à bec de toucan Falcatakely forsterae. (Crédit d’image: Mark Witton) Image 4 sur 4 Le nouvel oiseau ancien avait un bec semblable à celui d’un toucan moderne. (Crédit d’image: Shutterstock)

Voici pourquoi: Chez les oiseaux modernes, le squelette sous le bec est en grande partie formé par un seul os. «Vous pouvez en quelque sorte considérer cela comme un ensemble de règles que tous les oiseaux vivants suivent», des colibris à bec maigre aux becs de chaussures à gros bec, a déclaré Turner.

Mais dans ce nouvel oiseau – surnommé Falcatakely forsterae, une combinaison de mots latins et malgaches décrivant la petite taille de la redoutable bête et son bec en forme de faux – cette “règle” de construction du bec n’était pas encore établie. Au lieu de cela, la plupart des oiseaux mésozoïques, y compris Archéoptéryx , avaient un museau plus semblable à leurs ancêtres de dinosaures, avec à la fois un os sous le bec et une grande mâchoire supérieure.

“Falcatakely maquillé son visage avec les mêmes os et de la même manière qu’un animal comme Velociraptor », a déclaré Turner.« Ce qui est remarquable, c’est qu’avec cet arrangement ancestral des os, Falcatakely a évolué une forme de bec qui rappelle fortement les oiseaux modernes avec des becs hauts et longs. “

En d’autres termes, ce bec ressemblant à un toucan est un exemple de évolution convergente , lorsqu’une fonctionnalité similaire évolue indépendamment dans des groupes séparés. Mais Falcatakely a fait évoluer son long bec supérieur des dizaines de millions d’années avant les oiseaux modernes tels que les toucans et les calaos, a déclaré Turner. «Donc, ce sont en fait les toucans et les calaos qui ont la morphologie convergente. Falcatakely les battre », dit-il.

L’étude a été publiée en ligne mercredi (25 novembre) dans la revue La nature .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.