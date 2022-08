Loin d’Outlander, Sam Heughan jouera dans une adaptation en jeu vidéo

in

Sam Heughan a été catapulté à la renommée internationale grâce à son rôle de Jamie Fraser, mais maintenant il change complètement de domaine. Rencontrez votre nouveau projet: partez-vous Étranger?

© @samheughanSam Heughan

Grâce à son rôle de premier plan dans Étranger Sam Heughan Il a démontré son grand niveau pour interpréter des personnages romantiques. Cependant, la réalité est qu’au fil des ans, il a récolté une carrière très polyvalente dans laquelle il a également montré son niveau pour les films d’action. Eh bien, loin du genre dramatique et de l’amour tel qu’il est la série starz Il a tourné dans des longs métrages comme mon ex est un espion Soit SAS : L’Ascension du Cygne Noir.

Tel est ainsi Sam Heughan Il a réussi à se positionner comme l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie. Et, peu importe combien il continue à diriger Étranger, pour la tranquillité des fans, a également un nouveau projet à la porte. On ignore encore si la fiction continuera après la septième saison, mais l’acteur cherche de nouvelles directions. Parmi eux se trouve le nouveau film dans lequel il jouera pour Sony Pictures.

Il s’agit de jours passésun film qui adaptera le jeu vidéo Playstation 4. Après le succès international de Inexploré au box-office, Sony a découvert un excellent chemin pour continuer leurs histoires et, maintenant, qui attirera l’attention est Sam Heughan. pour ce qu’il rapporte date limite C’est l’acteur qui a gagné le poste de donner vie au solitaire Diacre St Jean. Sans aucun doute, c’est une signature surprenante, mais qui a déjà plu aux fans de ce jeu vidéo en raison du grand physique de l’interprète, puisque cela peut l’aider à résoudre toutes les aventures.

+ De quoi parle Days Gone ?

Bien qu’il n’y ait pour l’instant aucune nouvelle concernant une suite au jeu vidéo lui-même, du moins pas à court terme, Sony a vu le potentiel de le transformer en film. C’est parce que les aventures uniques de Diacre St Jean ils peuvent captiver le public. Mais pas seulement pour ceux qui ont joué au jeu vidéo, mais aussi pour les fans d’action et d’aventure.

Synopsis du spoiler : Days Gone a été créé en 2019 avec un monde post-apocalyptique causé par une pandémie mondiale. Situé aux États-Unis, dans cette histoire, les survivants subissent la vile menace de monstres, des créatures totalement féroces. Parmi ces survivants se trouve Deacon St. John, un motard solitaire qui, plongé dans le chagrin et la perte de ses proches, devient un chasseur de primes pas comme les autres.

