Loin d’ici : où le nouveau film de Netflix a-t-il été tourné ?

Netflix a de nouveau brillé avec la première de Très loin d’ici, un film qui fait sensation. Où a-t-il été filmé ?

©NetflixTrès loin d’ici

Ce 8 mars, Netflix a relancé le genre romantique avec la première de Très loin d’ici. Ce film est arrivé sur l’estrade comme la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour avoir une seconde chance et renaître dans une vie qui semblait complètement ennuyeuse. Sans aucun doute, c’est une comédie pleine de réalisme et d’émotion.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Très loin d’ici Remarques: Zeynep Altin n’en peut plus : elle travaille trop et ni son mari, ni sa fille, ni son vieux père ne l’apprécient. Pour couronner le tout, l’entrepreneur de pompes funèbres vient d’habiller sa défunte mère d’un costume d’homme au lieu de sa robe préférée. C’est la goutte qui fait déborder le vase pour Zeynep, qui s’échappe de Munich vers une île croate pour rester dans une maison que sa mère a secrètement achetée des années auparavant. Son plan est d’avoir un peu de paix et de se retrouver, mais quand elle arrive, elle découvre que l’ancien propriétaire, un insulaire rugueux nommé Josip, vit toujours sur la terre.

Sans aucun doute, c’est une intrigue convaincante qui, en fait, a déjà fait du film une tendance. Cependant, l’une des choses que j’ai le plus aimé dans ce film était sa photographie, qui est complètement impressionnante. C’est pourquoi de nombreux fans veulent savoir où ce film a été tourné.

Où Far Far From Here a été filmé:

Comme le raconte le film, Zeynep, la protagoniste, est l’héritière d’une maison en Croatie. C’est sa mère qui l’a rendue propriétaire de cet endroit et c’est là qu’elle trouve sa place dans le monde. Avec une vue de rêve sur l’île paradisiaque, Zeynep semble heureuse de sa nouvelle vie loin d’une famille qui ne l’a jamais prise en compte.

Et, bien que certains des lieux soient un studio et dans différentes provinces d’Allemagne, le reste du film a sans aucun doute été tourné en Croatie. Eh bien, c’est évident avec les différents points qui sont montrés au fur et à mesure que l’histoire se déroule.

