Loin d’Emily à Paris, Lily Collins s’apprête à sortir un nouveau film sur Netflix

Netflix

Lily Collins est l’une des actrices les plus importantes de Netflix et maintenant, après avoir réussi avec Émilie à Paris, se prépare pour une nouvelle première. Sachez ce que c’est.

©NetflixLily Collins dans Emily à Paris

Au cours des dernières années Lily Collins Il a réussi à devenir l’une des grandes stars de Netflix. C’est que, son rôle principal dans Émilie à Paris Ce fut un succès complet pour la plateforme. Cette série, dans laquelle elle incarne Emily Cooper, une responsable marketing qui se rend dans la capitale française pour travailler, a réussi à attirer des milliers de fans à travers le monde. La première édition est sortie en 2020 et, fin 2021, la deuxième saison est arrivée avec plus d’aventures de cette fille qui a dépassé toutes les attentes.

En fait, la fureur de Émilie à Paris Il atteint un tel point que Netflix n’a pas hésité à le renouveler pour une troisième et quatrième édition. Après la sortie de la deuxième partie, la plateforme a confirmé que Lily Collins Je reviendrais avec plus d’aventures de ce personnage emblématique. Cependant, apparemment, le travail de l’actrice avec le géant du streaming n’est pas terminé. Eh bien, récemment, il a été confirmé qu’il sortira une nouvelle bande.

Il s’agit de Fruits du ventun film qui sortira le 18 mars et a tout pour être un succès. Dans ce long métrage, Collins change complètement d’essence, laissant de côté la femme d’affaires dans laquelle elle jouait Émilie à Paris donner vie à une femme qui, d’après ce que la première avant-première a montré, sera kidnappée. Sans aucun doute, un changement de paradigme total dans lequel la protagoniste est prête à démontrer, une fois de plus, pourquoi elle est l’une des meilleures de sa génération.

D’après ce qu’a annoncé le géant du streaming, ce film est un drame plein de suspense qui a toutes les caractéristiques pour faire sensation. Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de synopsis officiel et on n’en sait pas beaucoup plus sur l’intrigue. Le premier teaser était un très léger avant-goût des choses à venir pour Lily dans ce film. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’interprète sera accompagné de deux grandes stars telles que Jason Segel et Jesse Plemons.

En outre, Fruits du vent Il a un détail important à souligner. Il est réalisé par Charlie McDowell qui n’est ni plus ni moins que le mari de Lily Collins. C’est-à-dire que c’est l’une des grandes preuves que le film pouvait dépasser toutes les espérances puisqu’il n’y a personne mieux que lui pour presser tout le talent de l’actrice. De plus, la vérité est que l’artiste a une grande carrière et toujours éblouie dans chaque travail qu’elle a fait.

