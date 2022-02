Loin de Shawn Mendes : Camila Cabello aurait retrouvé l’amour et est actrice

L’histoire d’amour entre Camille Cheveux Oui Shawn Méndez est celui que les fans n’oublieront pas. Les chanteurs ont commencé un lien d’amitié et en sont venus à se classer comme meilleurs amis, mais en juillet 2019, l’amour est devenu plus fort et ils ont confirmé leur relation. Excitant leurs fans et envahissant les réseaux sociaux avec tendresse, tous deux ont apprécié une cour respectueuse, digne de confiance et remplie de joie.

En réalité, Camille Cheveux Oui Shawn Méndez Ils ont atteint le point de devenir l’un des couples les plus aimés, respectés et admirés d’Hollywood. À la fois talentueux, avec un amour inconditionnel et respectueux, c’est quelque chose que l’on voit rarement dans l’industrie. Pourtant, « tout ce qui commence finit », dit le dicton et c’est quelque chose qu’ils ont vérifié en 2021 puisque, en novembre de l’année dernière, ils ont annoncé leur séparation.

« Salut les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous apprécions grandement votre soutien et à l’avenir. Camilla et Shawn», ont-ils écrit ensemble sur leurs réseaux sociaux. Et, à partir de là, rien n’a été entendu sur sa situation actuelle.

Tout au long de leur carrière, Cabello et Mendes ont su garder un profil bas, mais même ainsi, les rumeurs ne pouvaient pas s’arrêter. Eh bien, il s’avère qu’il y a un mois, des spéculations ont surgi sur une éventuelle réconciliation, puisqu’ils ont été vus ensemble à Miami et, en plus, ils continuent de se soutenir dans leurs projets à travers les réseaux. Mais, ces théories et ces souhaits des fans ont été éclipsés, il y a quelques jours à peine, par d’autres ragots.

A cette occasion, le protagoniste absolu est Camille Cheveuxqui aurait trouvé l’amour chez un acteur. Voici Nicholas Galitzine, qui a partagé l’écran avec elle dans Cendrillonle film Amazon Prime Video, jouant le Prince Robert. Ces rumeurs ont commencé lorsque les paparazzi ont découvert les artistes ensemble lors d’une sortie le week-end.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, la carte postale qu’il a téléchargée sur ses réseaux donnait beaucoup à dire. « Les scallywags se rassemblent», a écrit Galitzine pour accompagner une photographie avec Camila. Dans ce document, ils sont tous les deux détendus, calmes et sur le point de déjeuner au restaurant. Que oui, de les voir s’embrasser ou caraméliser, il n’y avait aucune trace car, la vérité est que ce n’était rien de plus qu’une réunion d’amis.

Camila et Nicholas se sont liés d’amitié sur le tournage de Cendrillon et à partir de là, leur relation a continué. En fait, depuis la fin du tournage, ils n’avaient jamais été revus ensemble jusqu’à ce moment. Pour cette raison, même si beaucoup ont assumé un amour entre eux, il convient de noter qu’ils ne sont rien de plus que des amis et que les rumeurs d’une réconciliation avec Shawn Mendes ne perdent pas leur validité car, pour le moment, elle est toujours célibataire.

