Loin de Marvel, Scarlett Johansson et Chris Evans travailleront à nouveau ensemble

in

Apple TV

Les rôles de Black Widow et Captain America ont été laissés pour compte, mais pas leur amitié. Chris Evans et Scarlett Johansson vont travailler ensemble dans un nouveau film et on vous raconte les détails !

© GettyChris Evans et Scarlett Johansson

Les destinations de Chris Evans et Scarlett Johansson ils se retrouvent trois ans après leur dernier travail ensemble, Avengers : Fin de partie. Les acteurs, qui ont triomphé dans Marvel en tant que Captain America et Black Widow, respectivement, ont dit au revoir à la franchise de super-héros après ce film. D’un côté, son personnage revenait à son époque pour finir ses jours avec l’amour de sa vie, tandis que le sien faisait partie de ceux qui ont pris un risque pour sauver l’univers.

Et, bien que Scarlett Johansson L’année dernière, il a sorti son premier et unique film solo avec le MCU, Black Widow, qui ont tous deux déjà dit au revoir au monde des héros il y a longtemps. Cependant, pour le plus grand plaisir des fans de ce duo, il y a une excellente nouvelle. Récemment date limite confirmé, comme Chris Evans sur son compte Instagram, qui ils retravailleront ensemble ! Cette fois, ce qui les unit est un film avec une intrigue spatiale.

D’après ce que révèle ledit médium, le long métrage qui les réunira s’appelle Projet Artémis et est réalisé par Jason Bateman. Le réalisateur est l’un des rares à avoir réussi ce que tout le monde attendait : ramener Evans et Johansson à l’écran. De plus, ils ont également confirmé que ce film fera partie des productions d’Apple TV, qui vient de triompher aux Oscars depuis CODA Il a remporté le prix du meilleur film.

Que oui, apparemment, Projet Artémis Ce sera l’une des créations les plus chères d’Apple puisqu’ils devront débourser environ 100 millions de dollars pour la production du film et, bien sûr, le paiement des artistes phares. A tel point que, pour le moment, ils veulent garder le développement du film secret afin de susciter l’intrigue chez les fans et ainsi obtenir une large collection due à l’investissement.

En fait, on ne sait même pas grand-chose de l’intrigue, seulement qu’elle sera axée sur une course à l’espace. C’est-à-dire, Scarlett Johansson et Chris Evans ils donneront probablement vie à deux astronautes ou chercheurs scientifiques. Cependant, cela reste à voir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂