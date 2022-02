Loin de Marvel : Brie Larson veut rejoindre Fast and Furious

RAPIDES ET FURIEUX

L’actrice qui donne vie à Captain Marvel rêve de rejoindre la franchise Vin Diesel. Découvrez comment il a réagi à un éventuel crossover entre cette saga et les Avengers.

© GettyBrie Larson et un projet ambitieux à venir.

Bien qu’il ait réussi à se frayer un chemin à l’intérieur du Univers cinématographique Marvelce qui est certain, c’est que Brie Larson Il n’arrive pas du tout à être aimé par les fans de la franchise de super-héros. Alors que certains défendent leur travail comme Capitaine Marvel, beaucoup d’autres rejettent complètement son interprétation. Cependant, il pourrait être de plus en plus éloigné de la compagnie de Kevin Feige.

À plus d’une occasion, la réduction qu’il y aura dans sa participation à ces films a été mentionnée. C’est que celle qui a commencé comme la grande héroïne qui sauverait l’univers, occupe aujourd’hui un rôle secondaire dans les merveillesle film qui sortira en février 2023 avec des personnages de la stature de Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Jude Law, Zawe Ashton et Park Seo Joon complétant le casting.

Dans le cadre de la promotion du Super Bowl, Larson n’a pas hésité à faire référence à une autre franchise très différente de Marvel mais avec des chiffres importants si l’on parle de box-office. De cette façon, il a été encouragé à mentionner ses intentions de rejoindre le prochain film en Rapides et furieux: « S’il vous plaît, dites à tout le monde que J’adorerais être dans un film Fast & Furious.. Je suis obsedée. Je les aime”.

l’actrice de Capitaine Marvel Tenu: « Je pense que ce sont de très bons films. Ils sont si drôles. En plus, ils m’ont fait découvrir les voitures, et c’est quelque chose qu’il faut apprécier. Ils sont incroyables. Alors bien sûr ça ferait partie”. Avant de commencer par les spéculations sur l’abandon ou non des studios Marvel, Brie a évoqué un possible croisement entre les deux franchises.

« Un croisement entre Fast and Furious et les Avengers est une idée millionnaire. Je suis prêt à jouer de nouveaux personnages et peu importe. Je ferai tout ce qu’il faut, je suis ouvert à un crossover», a-t-il fait remarquer avec beaucoup de conviction. Et il a conclu avant le début du tournage du dixième film avec Vin Diesel : «Je pense que vous avez touché quelque chose qui est un véritable amour pour moi, donc je serais pleinement partant.”.

