Loin de la nounou : Fran Drescher joue dans un film de Noël émouvant

Décembre est arrivé et je reçois une infinité de contenus qui tournent autour du même thème : le Noël. Il n’y a rien de plus divertissant à ces dates que de profiter de films festifs qui passent en revue des histoires d’amour, d’amitié et de famille. L’un d’eux sera présenté demain dans Durée de vie et n’aura comme protagoniste rien de moins que Fran drescher, l’actrice si reconnue grâce à son rôle dans La nounou.

Bien qu’elle se souvienne avec émotion de son personnage et continue de participer à la préparation d’une comédie musicale sur l’histoire, elle a maintenant adopté un profil très différent. En ce sens, il se présentera comme l’une des principales figures de Configuration de Noël, traduit pour l’Amérique latine par date de Noël. Ce samedi 11 décembre sera lancé sur la chaîne Lifetime sous la direction de Pat moulin et, sans aucun doute, ce sera l’un des incontournables de la saison.

Le film raconte l’histoire d’Hugo, un garçon qui rencontre Patrick pendant ses vacances de Noël locales et, alors qu’ils passent du temps ensemble, l’attirance qu’ils ressentent devient indéniable. Mais lorsqu’il recevra une promotion qui l’oblige à déménager à Londres, il devra décider de ce qui est le plus important pour lui. C’est en vedette Blake Lee et Ben Lewis, un mariage dans la vraie vie avec Tchad connel.

« Participer à ce film était très bien car c’était la première chose que j’ai faite après la pandémie», a commencé par dire l’actrice de La nounou. Et il expliqua : « C’est une divine comédie romantique dans laquelle le couple central est gay mais il n’est pas focalisé sur cela, mais sur l’amour. J’ai beaucoup apprécié ce point de vue de la bande, car elle montre comment le monde devrait être. L’angoisse liée au fait de sortir ici appartient au passé et explique comment tout le monde a le droit de vivre une vie heureuse et authentique”.

Concernant la diversité, il a assuré : «Il me semble important de profiter de la notoriété pour porter des questions importantes à la presse. Nous sommes tous pareils et nous sommes sur la même longueur d’onde, il n’y a pas besoin de juger”. Et si tout ça se conjugue aussi avec Noël, ça peut être plus que captivant : « J’aime beaucoup les films de Noël, ils sont magnifiques. Mes favoris sont Vivre est beau Oui Le grinch. Ils sont très heureux et positifs et ce sont des qualités que j’intègre dans tous mes projets”.

C’est que Fran Drescher aime ces fêtes, même si elles ne sont pas caractéristiques de sa religion. « Je suis juif, mais je suis aussi bouddhiste et citoyen du monde. J’aime célébrer tout ce qui apporte de la joie, qui rassemble les familles et nous aide à être plus généreux. Je suis très ouvert aux fêtes religieuses et j’aime pouvoir les partager avec tout le monde”. L’actrice charismatique a conclu : «Quand la pandémie passera, Je veux aller visiter l’Amérique latine parce que mes fans là-bas me manquent beaucoup”.

