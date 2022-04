Loin de Diana of Wales, The Crown et Netflix, Emma Corrin a changé de look et est méconnaissable

célébrités

Emma Corrin a été catapultée à la renommée internationale en raison de sa participation à La Couronne et la grande ressemblance avec Diane de Galles. Mais maintenant, l’actrice a montré qu’elle peut être très différente de la princesse du peuple. Regarder!

©NetflixEmma Corrin dans La Couronne.

L’histoire de la monarchie britannique est marquée par la tragédie, les crises et, surtout, la froideur. Plus d’une fois, les Windsors ont été étiquetés comme des personnes avec peu de cœur qui mettent la couronne avant l’amour familial. Et, sans aucun doute, ces caractéristiques ont été marquées dans La Couronne, la série Netflix qui a mis en échec l’image d’Elizabeth II et de sa famille. Avec quatre saisons déjà disponibles sur la plateforme, la bande parle ouvertement de la famille royale britannique.

A tel point que, parmi tous les moments les plus scandaleux qui La Couronne exposition sur la royauté, à ne pas manquer l’arrivée de Diane de Galles dans la vie du prince Charles. Celle qui était considérée comme la princesse du peuple a marqué un avant et un après dans l’histoire de la monarchie et, à ce jour, est encore bien connue. Sa force, sa sensibilité et, surtout, sa rébellion contre les membres supérieurs de la Maison Royale ont fait d’elle l’une des aristocrates les plus importantes au monde.

Pour cela, Peter Morgan, créant La Couronnen’a pas pu éviter de l’inclure dans la série. Bien entendu, en respectant l’heure de votre arrivée. C’est pourquoi ce n’est que dans la quatrième édition que Diana of Wales a fait sa première apparition dans la fiction du géant du streaming. Il a été emma corrineune actrice totalement inconnue qui s’est mise dans la peau de la mère de William Oui Harry pour montrer votre version plus jeune.

emma corrinequi a acquis une renommée internationale grâce à son travail dans la série Netflix, ébloui par son interprétation et a laissé tout le monde choqué. Cependant, la plus grande surprise pour les fans de la bande a été l’extrême similitude de l’interprète avec la vraie Lady Di. En tout cas, son apparition dans la production la plus chère de la plateforme Ce n’était que pour une saison puisque, pour la cinquième édition qui sortira en novembre 2022, ils ont décidé de changer d’actrice afin de bien saisir l’âge de Diana.

C’est pourquoi Corrin est déjà complètement à l’écart du succès qui l’a portée au sommet et la grande preuve en est son changement radical de look. Via son compte Instagram, Emma a publié une photographie sur laquelle on la voit complètement changée et très peu comme Diana Spencer. « A la résistance des cinémas. Merci de m’avoir invité et de l’honneur de la nomination.», a écrit l’artiste pour accompagner sa publication.

Les mots de l’actrice font référence à l’invitation qu’elle a reçue des Oliver Awards où elle a non seulement montré son changement de look, mais a également porté une robe très frappante. de la maison espagnole Loewe, sa robe avait un imprimé satirique avec un soutien-gorge ballon qu’elle a combiné avec des bottes en cuir verni futuristes. Sans doutes, Emma Corrin a précisé qu’elle est de plus en plus éloignée de Diana of Wales, La Couronne et netflix. Bien que ce changement radical puisse également être la raison d’un nouveau projet, mais pour l’instant rien ne peut être assuré puisqu’il n’y a aucune confirmation à cet égard.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂