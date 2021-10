Loin de Deadpool : le projet de Ryan Reynolds qui n’a rien à voir avec Marvel

Au cours de la dernière décennie, Ryan Reynolds Il a su s’imposer comme l’une des célébrités les plus aimées du public. C’est qu’en plus de son talent et de son grand travail d’acteur, son charisme a conquis le cœur des téléspectateurs qui positionnent chacun de ses films parmi les tendances. En 2021, en effet, il a participé à deux incroyables succès : Mec libre et Difficile de se soucier 2. Maintenant, préparez-vous à lancer Avis rouge au Netflix. Mais ce n’est pas le seul plan qu’il a en tête.

Loin de Dead Pool, le personnage emblématique de merveille Cela l’a popularisé comme jamais auparavant, l’acteur prépare un film qui surprendra ses followers. Et votre coéquipier sera une autre célébrité très spéciale. Il s’agit de Taxe Shawn, Directeur de Free Guy : prendre le contrôle, avec qui il a formé un duo imbattable qui a grandi dans les théâtres du monde entier 319 millions de dollars, celui-ci étant l’un des succès au box-office depuis le retour au cinéma.

Et bien que la suite de ce film soit pratiquement confirmée, la vérité est que ce n’est pas son prochain plan. Ryan Reynolds et Shawn Levy se retrouveront dans Projet Adam, un film de Netflix qui prévoit sa première pour 2022. Ce sera une histoire de voyage dans le temps et des aventures qui mettront en vedette un homme qui est transporté dans le temps pour affronter son défunt père.

Qui sera ce parent ? Rien de moins que Marc Ruffalo, l’acteur qui fait également partie de l’univers cinématographique Marvel dans la peau de Bruce Banner (Hulk). De son côté, la mère sera jouée par jennifer, lauréate du Golden Globe pour son rôle de l’agent de la CIA Sydney Bristow dans la série Alias.

Ce n’est pas la première fois que Shawn Levy va travailler pour le Red N : le réalisateur s’est chargé de quelques épisodes de Des choses étranges, l’un des produits les plus populaires de la plateforme destinés au jeune public, qui est sur le point de lancer sa quatrième saison tant attendue. C’est pourquoi Projet Adam C’est l’une des propositions les plus prometteuses pour 2022, et Ryan Reynolds ne vous décevra sûrement pas.

