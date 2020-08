Loi Pinel : la fin du dispositif approche pour les maisons individuelles

Un des plus célèbres dispositifs de défiscalisation mis en place par le gouvernement, c’est bien évidemment la loi Pinel. Avec ce plan, vous pouvez avoir une réduction d’impôt significative sur vos biens.

À condition bien évidemment de savoir tirer parti des avantages qu’il vous offre. Vous savez ? Si vous avez un projet axé sur cette loi, c’est le moment de le faire car après le 1er janvier 2021 ce ne sera plus possible. Tout du moins pour les maisons individuelles. Explications.

Les avantages de la loi Pinel prennent fin le 31 décembre 2020 !

Les conditions d’éligibilité en vigueur

Le dispositif Pinel a pour but d’encourager et de développer le marché du neuf dans les régions avec une situation immobilière dite tendue. Pour rappel : une zone ou une région est dite tendue quand les offres immobilières y sont inférieures à la demande.

Ces régions sont réparties en 3 catégories : A bis, A et B1. On y retrouve donc des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux. Si vous investissez en Pinel dans ses régions, investissement locatif il s’entend, c’est 12 à 21% du prix de revient net de la propriété qui sera déduite de vos impôts.

Effectivement, ce taux sera échelonné en fonction de la durée du bail de location. Vous avez le choix : entre louer sur une période allant de 6, 9,12 ans. Votre éligibilité repose aussi sur le fait que l’habitation doit être mise en location dès l’année de son achèvement. Surtout, le loyer que vous allez y pratiquer est plafonné.

Dernier point : le revenu fiscal de vos locataires ne doit pas dépasser un certain seuil : 57 489€ si on prend comme exemple des villes comme Nice et Montpellier qui font partie des zones A et A bis. Dans les zones B1 comme Nancy, ce plafond est de 41 868€.

Une marge de manœuvre plus grande

D’une manière générale, les investisseurs qui utilisent le dispositif Pinel penchent tous vers l’achat d’un appartement. Pourtant à y voir de plus près, une maison, est, voir beaucoup plus avantageuse. Pourquoi ?

Tout d’abord, car une maison offre un choix plus large en ce qui concerne sa localisation. C’est plus abordable qu’une promotion en copropriété par exemple. Car avec la loi Pinel, vous êtes autorisé à acheter un terrain et à y bâtir votre propre maison. Bien évidemment, ce sera possible si le terrain se trouve dans l’une des zones susmentionnées ci-dessus.

La construction d’une maison individuelle vous donne une plus grande latitude quant au choix de l’emplacement et du design final de l’ouvrage (superficie, équipements…) Vous savez pourquoi c’est un choix judicieux. Parce qu’à la fin du bail de location vous serez entièrement chez vous si vous décidez d’y vivre.

Une maison limite le va-et-vient des locataires

Oui avec une maison, vous avez la maitrise des locataires. Pourquoi ? Car une maison, cela intéresse surtout des familles. Des gens qui ont déjà assez réussi dans la vie et qui avancent bien dans l’âge. Oui les familles recherchent de la stabilité, un endroit confortable pour voir les enfants grandir.

Pour vous, ce sera l’assurance d’avoir des locataires fiables, et une situation immobilière stable. Oui vous n’allez pas remettre votre maison en location avant longtemps. Car à chaque remise en location, cela vous coutera des frais de rafraichissement et des frais de diagnostics en plus.

Enfin, l’investissement Pinel dans une maison individuelle vous rapporte un prix au m2 moins élevé que pour un appartement classique. Certes une maison nécessite un fond de départ conséquent, mais le jeu en vaut clairement la chandelle.

Pas de charge de copropriété et une jolie plus-value à la revente si jamais vous vous décidez à revendre.