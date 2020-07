Loi Pinel : comment optimiser le dispositif ?

Le Pinel optimisé au déficit foncier est également connu sous le nom de Pinel ancien. Ce dispositif fiscal permet d’avoir un cumul d’avantages fiscaux attractifs et non négligeables. Il se destine avant tout à ceux qui sont soumis à une tranche d’impôt de 30%. Voici donc ce que vous devez savoir sur ce dispositif.

Quels sont les avantages d’un Pinel ?

La loi mise en place par Sylvia Pinel permet de bénéficier d’une défiscalisation importante allant de 12 à 21%. Dépendant bien sûr de la durée de mise en location du bien concerné. Ce bail peut aller de 6 à 12 ans ce qui rend l’allégement fiscal proportionnel. Mais attention, cette défiscalisation ne pourra aller au-delà de 100.000 euros par an.

Aussi, si vous êtes un propriétaire, votre plafond d’acquisition sera limité à 300.000 euros. Cela inclut évidemment tous les frais inhérents. Une autre condition pour être éligible à la loi Pinel, le mètre carré ne doit pas excéder les 5500euros.

Comment réduire ses impôts avec un déficit foncier ?

Sachez qu’il existe d’autres avantages pour tirer pleinement profit de ce dispositif. Un déficit foncier permet ainsi de réduire considérablement l’impôt sur le revenu. C’est aussi une méthode qui peut fonctionner pour déduire les prélèvements sociaux.

Le Pinel ancien, comment ça fonctionne ?

Avant toute de chose vous devez réaliser une acquisition de propriété. Ce par cette étape que sera mise en place le dispositif Pinel optimisé au déficit foncier. Mais attention pas n’importe quelle propriété : il faut qu’elle nécessite des réparations et des travaux. Car voici comment cela se passe :

Prendre possession d’un bien immobilier avec une pièce inhabitable

Obtenir un devis complet pour une réhabilitation

Entamer les travaux et garder soigneusement les factures

Ensuite, mettre en location le bien sur une durée de 6 à 12 ans

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Pour être éligible au Pinel optimisé au déficit foncier, la propriété doit être déclaré comme décente et vivable une fois les travaux terminer. Il faut aussi tenir compte des conditions géographiques de la loi Pinel. C’est-à-dire il vous faudra trouver un bien dans une zone ou la situation immobilière est tendue ( zone A, A’ et B). Ce sont des régions où la demande immobilière est plus forte que l’offre.

Une défiscalisation supplémentaire qui ne se refuse pas

Cette nouvelle forme de la loi Pinel fera surement le bonheur des investisseurs. En effet, toutes les charges en relation avec la gestion, l’entretien et la réparation du bien immobilier seront déductibles des revenus fonciers annuels.

On parle de déficit foncier quand ces charges seront supérieures aux revenus que vous allez percevoir du bien en lui-même. Ainsi dans cette situation, le déficit foncier pourra donc être déduit de l’impôt sur le revenu, mais est plafonné à 10 700 euros par an. Et encore cela n’est valable que durant la durée des travaux qui ne devrait pas excéder les 2 ans. Par rapport au Pinel classique donc, la défiscalisation sera effective dès le premier mois de location. Vous réduirez donc immédiatement vos impôts.