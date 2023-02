« Loi de Lidia Poët » : l’histoire vraie de la première femme avocate d’Italie

La bataille pour être la première plateforme mondiale de streaming se poursuit en ce milieu de février 2023. Si du côté de HBO Max on a l’incroyable adaptation de « Le dernier d’entre nous »Netflix n’était pas loin derrière avec ses grandes premières telles que « The Snow Girl » ou la quatrième saison de « toi ». Cependant, nous arrivons aujourd’hui à parler de la nouvelle production réalisée par la société Reed Hastings appelée « La loi de Lidia Poët ».

Basée sur un événement réel, la nouvelle série récemment diffusée sur Netflix nous ramène à la fin du 19e siècle et à la grande vague machiste des tribunaux contre les femmes. Dans ce sens, « La loi de Lidia Poët » racontera la vie d’une jeune avocate empêchée d’exercer le droit pour le simple fait d’être née femme.

LA « LOI DE LIDIA POËT » ÉTAIT-ELLE UN CAS RÉEL ?

Avec une perspective d’avance sur le temps, Lidia tente d’aider tous ceux qui sont soupçonnés de crimes tout en recherchant inlassablement la vérité derrière tous les préjugés qui surgissent parmi les tribunaux italiens en l’empêchant d’exercer son grand métier : le droit.

Grâce à l’aide de son beau-frère Jacopo, Lydia (Matilda De Angelis) Il fait son chemin dans le monde obscur du conseil de Turin afin d’enquêter sur tous les faits derrière son veto professionnel en Italie.

La série est basée sur une histoire vraie sur la première femme avocate en Italie (Photo : Netflix)

En plus de la grande distribution d’acteurs dirigée par Matilda De Angelis, Sinead Thornhill et Pierluigi Pasin , l’histoire nous raconte la vie de l’énigmatique Lidia Poët, la première femme à pratiquer le droit et à devenir avocate dans toute l’Italie. Vous voulez en savoir plus sur elle ? Eh bien, ici dans GAM nous vous disons.

QUI ETAIT LIDIA POET ?

Bien que Neftlix ait produit 6 épisodes pour raconter son histoire avec divers aspects fictifs, il faut tenir compte du fait que les grands mauvais traitements et humiliations qu’il a endurés Lydia Poët ils se sont produits dans la vraie vie puisqu’elle a tenté d’être la première avocate sur le sol italien.

En effet, après s’être conçue comme juriste à l’Université de Turin, les tribunaux l’ont disqualifiée pour le simple fait d’être une femme, bien qu’elle ait réussi à réintégrer le Barreau à l’âge de 65 ans.

L’adaptation Netflix de l’histoire de Lidia Poët a été très bien accueillie sur la plateforme de streaming (Photo : Netflix)

Mais l’histoire de Lidia ne pourrait être comprise sans sa vie racontée depuis ses débuts. Née en 1855, Poët passe ses premières années dans une riche famille vaudoise de la Valle Germanasca, une ville proche de Turin.

Elle a étudié au Bonneville Ladies College, obtenant plus tard un diplôme avec mention en tant que professeur d’école secondaire et professeur d’anglais, de français et d’allemand.

Déjà dans l’enseignement supérieur, elle a réussi à recevoir un avocat en présentant une thèse sur la présence féminine dans la société et son droit de vote. Après cela, il a réussi à pratiquer le droit à Pinerolo, avec le sénateur Cesare Bertea.

Il ne fait aucun doute que les grandes histoires inspirent les grandes séries. Comptez-vous manquer cette grande production italienne ?