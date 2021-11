Logo Secret Invasion et premier aperçu du retour de Samuel L. Jackson en tant que Nick Fury

Lors de la célébration du Disney + Day, le studio avait révélé des tonnes de nouveaux contenus de ses projets à venir qui devraient arriver sur la plate-forme de streaming au cours de l’année prochaine. Quant à Marvel Cinematic Universe (MCU), Disney+ et Marvel Studios avaient dévoilé le logo officiel de sa prochaine série. Invasion secrète. La nouvelle série met en vedette Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans le rôle du Skrull Talos, les deux personnages qui se sont rencontrés pour la première fois dans Capitaine Marvel. La série d’événements comiques croisés présente une faction de Skrulls qui changent de forme et qui infiltrent la Terre depuis des années. Vous pouvez consulter le logo officiel pour Invasion secrète au dessous de.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Parallèlement à la révélation du logo officiel de la série à venir, le studio a également révélé notre tout premier aperçu du retour de Samuel L. Jackson en tant que Nick Fury. La photo offre un premier aperçu d’un Nick Fury sans patch et barbu. Il semble maintenant que faire face à toutes les menaces sur Terre dans le MCU ait eu des conséquences néfastes sur le personnage. Vous pouvez consulter le premier look officiel de Nick Fury de Samuel L. Jackson ci-dessous. Quelqu’un d’autre en obtient le vieil homme logan des vibrations ici ?

Invasion secrète est une prochaine mini-série télévisée américaine qui sera diffusée exclusivement sur Disney +. La série est créée par Kyle Bradstreet et est basée sur le scénario de Marvel Comics du même nom. Invasion secrète est destiné à se dérouler dans l’univers cinématographique Marvel, partageant la continuité avec les films de la franchise. Kyle Bradstreet sera le scénariste en chef, tout en étant également producteur exécutif aux côtés de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Jonathan Schwartz. La série est également produite par Marvel Studios.

Samuel L. Jackson reprendra son rôle de Nick Fury, l’ancien directeur du SHIELD qui travaille avec les Skrulls dans l’espace lointain. Ben Mendelsohn reviendra en tant que Talos, qui est le chef d’une secte Skrull et un allié de Fury. De plus, Kingsley Ben-Adir a été choisi comme le « méchant principal », sans plus de détails sur son personnage pour le moment. Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott et Christopher McDonald devraient également apparaître dans la série à venir dans des rôles non divulgués. Le synopsis actuel de Invasion secrète se lit comme suit, Fury et Talos tentent d’arrêter les Skrulls qui ont infiltré les plus hautes sphères de l’univers Marvel.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’événement Secret Invasion qui a eu lieu dans les bandes dessinées Marvel, il s’est avéré être un événement majeur dans l’univers Marvel. L’événement de la bande dessinée impliquait les Skrulls, une race d’extraterrestres métamorphes, infiltrant l’univers Marvel et se faisant passer pour les héros dans une tentative de conquérir la Terre. Il sera intéressant de voir comment Marvel Studios mettra en œuvre ce scénario dans le MCU puisque les Skrulls étaient davantage décrits comme des réfugiés essayant de trouver un endroit sûr où s’appeler chez eux. Capitaine Marvel. Cependant, les Skrulls qui ont été montrés jusqu’à présent dans le MCU ne représentent pas nécessairement toute la race extraterrestre des Skrulls.

Avec la plupart des détails de l’intrigue pour Invasion secrète étant gardé secret, ce ne sera qu’une question de temps avant que de nouveaux détails n’apparaissent. Invasion secrète devrait être diffusé exclusivement sur Disney + dans le courant de 2022. Il a également été confirmé que la série comprendra un total de six épisodes d’une durée comprise entre 40 et 50 minutes. Invasion secrète fera également partie de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.

Sujets : Invasion secrète