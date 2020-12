Logo officiel de Nightmare of the Wolf, le film d’animation The Witcher

En attendant la deuxième saison de ‘Le sorceleur’ sur le service de streaming Netflix, qui continue son tournage malgré l’accident qu’il a subi Henry Cavill, nous allons nous concentrer sur une autre des productions les plus attendues des fans de l’adaptation du jeu vidéo. Il s’agit des nouveaux détails de ‘Cauchemar du loup’, le film en version anime qui fonctionnera comme une préquelle.

A l’occasion de l’événement virtuel ‘6 jours de sorcellerie’, où les adeptes de la série auront la possibilité de connaître du contenu exclusif en votant sur Twitter, nous avons reçu un nouveau cadeau. Auparavant, ils nous ont donné des photos du plateau d’enregistrement et maintenant l’enquête était la suivante: Logo de ‘Nightmare of the Wolf’ ou loi de la surprise. Voici les résultats:

Très bien, vous vous êtes tous suffisamment amusés. Pour notre dernier jour de #Sorcières, Je suis un peu méchant. Choisis sagement. – Le sorceleur (@witchernetflix)

20 décembre 2020





Comme vous pouvez le voir, la « loi surprise » a gagné de 60,5% à 39,5%, ce qui délivre un cadeau inattendu, et c’était comme ça puisque ce qui a finalement été offert était le logo ‘Cauchemar du loup’: « Surprise! Votre poète bienveillant vient à vous aujourd’hui avec une nouvelle passionnante: un premier regard sur le logo ‘Wolf’s Nightmare' ». Regardez l’annonce!

+ De quoi parle « Nightmare of the Wolf »?

Ce sera un film d’anime sans ‘Geralt de Rivia’ comme personnage principal, à cette occasion l’histoire sera centrée sur ‘Visemir’. Synopsis officiel: «Bien avant de servir de mentor à Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorcier après que le mystérieux Deglan le réclame à travers la loi de la surprise..

+ Quand est sorti «Nightmare of the Wolf»?

Ce film d’animation produit par Lauren S.Hissrich et scénarisé par Beau de Mayo, qui cherche à étendre ce qui a été vu dans le programme de télévision en direct, arrivera « à venir en 2021 », selon une publication de Netflix sur les réseaux sociaux. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte.